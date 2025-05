Confirmado: El IRS pone bajo el punto de mira a los contribuyentes que cometan estos errores fiscales

La agencia fiscal endurece sus controles tras el cierre de la temporada de impuestos en Estados Unidos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está concentrando sus esfuerzos en auditar a quienes podrían haber incurrido en fraudes o errores graves en sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2024. Tras el 15 de abril, fecha límite para la presentación, miles de contribuyentes podrían ser investigados si presentaron deducciones falsas, gastos inflados o créditos no permitidos. ¿Te interesa saber más?

¿Por qué el IRS supervisa con más rigor las deducciones y declaraciones sospechosas?

El IRS ha intensificado su vigilancia en este 2025 para detectar fraudes relacionados con la declaración de impuestos y, en particular, con la preparación de declaraciones engañosas. De hecho, el Criminal Investigation (CI), la unidad de investigaciones criminales del IRS, pone especial atención en aquellos casos en los que se reportan ingresos inconsistentes, deducciones inusualmente elevadas o créditos fiscales que no cumplen los requisitos establecidos.

Este mayor nivel de escrutinio busca, sobre todo, evitar que se abuse del sistema y garantizar que cada contribuyente cumpla con la normativa fiscal. Por consiguiente, las personas que traten de reducir su base imponible con información falsa podrían enfrentarse a un proceso de auditoría, multas y, en última instancia, sanciones penales.

Declaraciones con información falsa, créditos no permitidos y otros focos de investigación a tener en cuenta

Según medios locales, el IRS está revisando varias clases de declaraciones para detectar posibles fraudes. Entre ellas, se encuentran las de aquellos autónomos que presentan gastos de negocio exagerados y las de contribuyentes que solicitan deducciones por oficina en casa (Home office deduction) con importes fuera de lo común.

Por otro lado, créditos fiscales como el Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) están bajo lupa cuando se sospecha que la información ha sido alterada o falsificada. Algunos de los comportamientos más investigados son los siguientes:

Fraude de preparadores de impuestos: profesionales que manipulan datos para obtener mayores reembolsos.

Esquemas de evasión fiscal: uso de cuentas en el extranjero o estructuras ficticias para ocultar ingresos.

Operaciones de juego ilegales: apuestas clandestinas que evitan la fiscalización.

Fraude en instituciones financieras: transacciones que no se declaran correctamente al IRS.

A continuación, se muestra una tabla con ejemplos de conductas irregulares y las posibles consecuencias:

Conducta Irregular Posibles Consecuencias Presentar deducciones excesivas o créditos no válidos Auditoría inmediata y ajustes en la declaración Ocultar activos o ingresos en el extranjero Multas, sanciones penales y recargos retroactivos Declarar información falsa de manera deliberada Procesos criminales y riesgo de prisión según la gravedad del fraude Contratar preparadores de impuestos inescrupulosos Multas compartidas y responsabilidad solidaria por fraude en la declaración

Como ves, el IRS no se anda con rodeos al imponer sanciones cuando identifica este tipo de irregularidades. Por ello, es recomendable revisar cuidadosamente cada documento fiscal antes de presentarlo.

Cómo evitar sanciones, multas y procesos penales con una preparación responsable de tus impuestos

La clave para no tener problemas con el IRS es contar con la documentación adecuada y no dejar nada a la improvisación. El organismo recomienda no presentar la declaración hasta tener todos los formularios requeridos (1099, W-2, etc.). También aconseja verificar la reputación y la formación de los preparadores de impuestos: “ojo con quienes prometen reembolsos excesivos”.

En caso de sospecha de fraude o robo de identidad, existen formularios específicos para denunciar estos hechos y frenar posibles auditorías. Además, es fundamental revisar la declaración final antes de enviarla, asegurándote de que las cifras reflejen la verdadera situación económica y laboral.