El histórico Bazar Xu de Vitoria cerrará tras 27 años abierto por la jubilación de su dueña y liquida todo al 50 %

Hua Lan, propietaria del establecimiento, se jubila a los 70 años después de una operación de espalda. El comercio de Sancho el Sabio cerrará definitivamente entre septiembre y octubre de 2026.

Vitoria-Gasteiz perderá en los próximos meses uno de sus bazares más veteranos. El Bazar Xu, abierto desde 1999 en un local de casi 260 metros cuadrados, prepara su despedida después de haber atendido a varias generaciones de vecinos que acudían en busca de juguetes, material escolar, regalos y artículos para el hogar.

El Bazar Xu cerrará entre septiembre y octubre tras 27 años

La decisión llega después de que Hua Lan se sometiera a una operación de espalda. La comerciante había retrasado su jubilación porque le costaba separarse de un negocio al que ha dedicado casi tres décadas, pero su estado de salud la ha llevado a dar el paso.

“Me da mucha pena porque no me queda más remedio. Me acabo de operar de la espalda”, explicó la propietaria. La intervención se realizó en China y, tras regresar a Vitoria, tuvo claro que había llegado el momento de descansar y cerrar una etapa personal y profesional.

Hasta la clausura definitiva, prevista para septiembre u octubre, todos los productos se venderán con un descuento del 50 %. Las estanterías irán vaciándose progresivamente mientras el establecimiento completa la liquidación.

La familia Xu llegó desde Zhejiang y abrió su negocio en 1999

La historia del comercio comenzó varios años antes de levantar la persiana. Hai Bin, marido de Hua Lan, llegó a España en 1991 desde el condado de Qingtian, situado en la provincia china de Zhejiang, con la intención de encontrar trabajo y construir una nueva vida.

Cinco años después se reunieron con él Hua Lan y sus dos hijos, Xu Jun y Xu Jie. La familia empezó trabajando en un restaurante de comida china y fue ahorrando hasta reunir el dinero necesario para emprender su propio proyecto.

En 1999 alquilaron el local de Sancho el Sabio y pusieron en marcha uno de los primeros bazares de estas características en Vitoria. La tienda terminó convirtiéndose tanto en el sustento familiar como en un establecimiento conocido por los residentes de la zona.

La tienda ha acompañado el crecimiento de varias generaciones de vecinos

Hua Lan permaneció al frente del mostrador durante la mayor parte de estos 27 años. Sus hijos colaboraron con ella cuando eran jóvenes, aunque con el tiempo siguieron sus respectivos caminos laborales. Xu Jie trabaja actualmente en un almacén de la avenida del Atlántico y Xu Jun en un restaurante situado junto al bazar.

La familia mide el paso del tiempo a través de los cambios experimentados por el barrio. Cuando llegaron, la secuoya situada a la entrada de la calle Gorbea era pequeña. Hoy se ha convertido en un árbol de gran tamaño.

También han visto instalarse el tranvía y crecer a numerosos clientes que entraban de niños acompañados por sus padres. Algunos regresan ahora como adultos y otros ya visitan el establecimiento con sus propios hijos.

La liquidación al 50 % será la última despedida a sus clientes habituales

La rebaja permitirá vender las existencias antes del cierre, pero la familia quiere que su despedida quede ligada al cariño recibido durante tantos años. Hua Lan ha compartido buena parte de su vida con los vecinos y desea agradecer su fidelidad antes de cerrar la puerta por última vez.

El adiós pondrá fin a una historia familiar iniciada hace 35 años con la llegada de Hai Bin a España. También dejará un hueco en una calle que ha cambiado junto al negocio y en la memoria cotidiana de quienes encontraron allí una solución para una compra urgente o un regalo inesperado.