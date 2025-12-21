El Consejo de Ministros activa la ayuda universal de 100 euros para menores de hasta 16 años

La ayuda, de carácter universal, cubre a menores de hasta 16 años. Se aplicará en ópticas adheridas mediante descuento directo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención de hasta 100 euros para adquirir gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años. La medida, integrada en el Plan Veo y propuesta por el Ministerio de Sanidad, busca reducir barreras económicas y mejorar la salud visual infantil.

Quiénes pueden beneficiarse y cómo pedir la ayuda de 100 euros del Plan Veo para menores

La ayuda es universal y se dirige a menores de hasta 16 años. ¿Qué hay que hacer para obtenerla? Las personas beneficiarias, o sus tutores legales, deberán acudir a entidades adheridas, principalmente ópticas, donde se aplicará el descuento en el momento de la compra. En la práctica, el apoyo se refleja directamente en la factura.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) coordinará con las ópticas la verificación de los requisitos documentales y la gestión del reembolso por los productos dispensados. De este modo, el trámite se simplifica para las familias y recae en los establecimientos adheridos.

¿Y qué cubre exactamente?

Monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante.

Lentes de contacto para la corrección visual.

Soluciones de mantenimiento durante un año.

Esta cobertura pretende facilitar el acceso a productos esenciales para una visión adecuada en la infancia.

Fechas clave, vigencia del real decreto y plazos para las compras cubiertas

El programa cubrirá adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, los pagos correspondientes a operaciones efectuadas en diciembre de 2026 podrán ejecutarse durante 2027, garantizando la cobertura efectiva y el cierre contable. ¿Hasta cuándo se puede comprar? Hasta la fecha límite indicada.

A continuación, los importes y el calendario del Plan Veo:

Concepto Importe Periodo/Fecha Financiación total del Plan Veo 47.775.000 € 2025–2026 Dotación presupuestaria asignada para 2025 1.000.000 € 2025 Dotación presupuestaria asignada para 2026 46.775.000 € 2026 Límite para formalizar compras — Hasta 31/12/2026 Ejecución de pagos por compras de diciembre — Durante 2027

Por tanto, el calendario ofrece certidumbre y acompasa la ejecución del gasto con el cierre presupuestario.

Funciones del Consejo de Ópticos-Optometristas y papel de las ópticas adheridas

¿Quién controla el buen uso de los fondos? El CGCOO ha sido designado entidad colaboradora y asumirá la coordinación con las ópticas adheridas, la verificación documental, la compensación de costes y el seguimiento del programa. Se garantiza la transparencia, la trazabilidad de los fondos y el control de calidad en la prestación.

Por qué esta ayuda universal mejora la equidad y la salud visual infantil

Los defectos de refracción, como miopía, hipermetropía o astigmatismo, afectan al 10%–30% de la población en edad escolar y van en aumento. Sin corrección, impactan en el bienestar físico, el rendimiento académico, el desarrollo psicosocial y la calidad de vida.

Numerosos estudios constatan que los menores de familias con menos recursos acceden menos a correcciones visuales; de ahí que esta ayuda funcione como herramienta de equidad. La iniciativa se enmarca en el Mes de la Salud Visual y refuerza el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud, además del papel clave de los ópticos-optometristas en la detección temprana.