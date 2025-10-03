ABORDO está contratando personal para fábricas (Navidad) y tiendas (indefinido) en Valencia: cómo mandar el CV

La compañía líder en alimentos congelados ABORDO, con más de 40 años de trayectoria en la producción y distribución de pescados, mariscos, verduras y platos preparados, ha abierto procesos de selección en la provincia de Valencia. La empresa busca reforzar su equipo en campaña de Navidad e incorporar talento en tienda y en producción, con opciones de contrato temporal e indefinido, planes de formación y un entorno de trabajo inclusivo y colaborativo. En esta noticia te contamos los detalles de las vacantes, requisitos y condiciones, y cómo enviar tu currículum a ABORDO.

La empresa ABORDO lanza nuevas ofertas de empleo en Valencia: requisitos y condiciones

ABORDO se especializa en alimentos congelados (pescados, mariscos, verduras y comidas preparadas) con un firme compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Su objetivo es ser referente regional ofreciendo productos frescos y sabrosos, y un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo.

Si eres una persona proactiva y te apasiona el sector alimentario, sus procesos de selección para campaña de Navidad y el puesto indefinido en carnicería son una oportunidad para crecer con formación continua y estabilidad según el rol. A continuación, resumimos las posiciones activas de la empresa de alimentación ABORDO, con ubicación, requisitos y condiciones destacadas:

Peón/a de Producción (campaña de Navidad) – Paiporta

Requisitos: ESO, mínimo 1 año de experiencia, incorporación inmediata, se valora experiencia en producción/almacén/envasado y manejo de carretilla/transpaleta.

ESO, mínimo 1 año de experiencia, incorporación inmediata, se valora experiencia en producción/almacén/envasado y manejo de carretilla/transpaleta. Condiciones: Contrato temporal (campaña de Navidad), jornada completa, horario 7:00–15:30 (30’ descanso), entorno a 12–14 ºC, salario entre 1.200–1.600 € brutos/mes.

Cajero/a – Reponedor/a (campaña) – Alfafar, Valencia, Museros, Torrent y Alaquàs

Requisitos: ESO, mínimo 2 años de experiencia en caja/reposición, carnet de conducir (según población), habilidades de atención al cliente, trabajo en equipo, residencia en la provincia.

ESO, mínimo 2 años de experiencia en caja/reposición, carnet de conducir (según población), habilidades de atención al cliente, trabajo en equipo, residencia en la provincia. Condiciones: Contrato temporal, jornada parcial o completa, flexibilidad horaria, salario 16.000–20.000 € brutos/año + comisiones por venta, 8 vacantes disponibles.

Carnicero/a – Museros y/o Alfafar

Requisitos: ESO, mínimo 3 años de experiencia en carnicería/charcutería, disponibilidad horaria, vehículo propio, manejo de cuchillo y conocimiento de elaborados, atención al cliente.

ESO, mínimo 3 años de experiencia en carnicería/charcutería, disponibilidad horaria, vehículo propio, manejo de cuchillo y conocimiento de elaborados, atención al cliente. Condiciones: Contrato indefinido, jornada completa, salario 18.000–20.000 € brutos/año (aprox. 1.500 € brutos/mes), formación continua y seguro médico.

Cómo enviar el currículum a ABORDO

Si alguna de las ofertas de empleo disponibles para trabajar en la empresa valenciana de ABORDO te ha resultado interesante, tan solo debes seguir estos pasos para poder participar en los procesos de selección que están actualmente abiertos: