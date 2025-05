El error con el DNI que no debes cometer: La frase que impide a los hoteles fotocopiar tu Documento Nacional de Identidad

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es, sin duda, uno de los principales requisitos cuando te alojas en un hotel de España.

Su presentación permite a los establecimientos verificar la identidad de los huéspedes, tal y como exige la normativa. Sin embargo, ¿sabías que no es obligatorio que te fotocopien o escaneen el DNI? Conocer tus derechos en esta materia puede ahorrarte más de un disgusto y, sobre todo, proteger tu información personal.

Muchos expertos en protección de datos resaltan que facilitar una copia digitalizada o limitada del DNI puede reducir enormemente el riesgo de robo de identidad. A menudo, los hoteles necesitan datos específicos (nombre, número del documento, nacionalidad o fecha de nacimiento), pero no siempre están autorizados a conservar una fotocopia íntegra.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a establecimientos que almacenaban más información de la necesaria, como escaneos completos con foto y firma. ¿No crees que conviene ser precavido? Antes de entregarlo, muchos profesionales recomiendan advertir: “Autorizo la toma de los datos necesarios para el registro, pero no consiento que se realice una copia o escaneo de mi documento”. Con esta frase dejas claro que cumples con la normativa pero que, a la vez, ejerces tu derecho a proteger datos sensibles.

Cómo gestionar la autorización necesaria sin permitir el escaneo total del DNI en cada proceso de check-in

¿Te interesa saber cómo proceder cuando te pidan el DNI? Lo principal es distinguir qué datos requiere la ley (como el número del documento, el nombre o la fecha de nacimiento) de aquellos que no. No es obligatorio entregar la copia o el original para que el hotel la conserve.

De hecho, la normativa no contempla la necesidad de guardar fotografías del DNI, sino de anotar la información estrictamente necesaria para identificar al huésped y cumplir con las obligaciones de registro. Para mayor claridad, a continuación se muestra una tabla con lo que sí pueden solicitar y lo que no:

Datos que puede solicitar el hotel Datos que no puede exigir el hotel Nombre y apellidos Fotocopia completa o escaneo íntegro del DNI Número de DNI o pasaporte Almacenamiento de la firma del documento Fecha de nacimiento y nacionalidad Recabar la fotografía o datos biométricos Día de entrada y salida del alojamiento Cualquier información personal no vinculada al registro

Como ves, conviene mantener una actitud responsable y proactiva con tu privacidad. Recuerda que dar consentimiento para algunos datos no implica permitir un escaneo o copia total.

Lista básica de recomendaciones para proteger el DNI durante el registro en hoteles

Antes y después del proceso, conviene tener presente lo siguiente:

Expresar claramente que no autorizas el escaneo del documento. Solicitar aclaraciones en caso de dudas sobre qué datos concretos necesitan. Informarte sobre la política de protección de datos del establecimiento.

Si en el hotel insisten, puedes reiterar tu derecho a la privacidad y pedirles que consulten las directrices de la AEPD. Por lo general, cualquier duda se solventa fácilmente dejando claro que deseas colaborar, pero limitando el uso excesivo de tu información personal.

En resumen, mostrar el DNI es un requisito legal, pero no es obligatorio ceder todo el documento escaneado. Por lo tanto, la próxima vez que realices el check-in, no dudes en decir que autorizas la recogida de datos indispensables, pero que no consientes la fotocopia de tu DNI. Con pequeñas precauciones, resulta sencillo proteger la identidad sin dejar de cumplir la normativa.