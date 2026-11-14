El aviso del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) para quienes estén pensando en comprar una vivienda

El aviso sobre las licencias de las viviendas afecta especialmente a la obra nueva. La información urbanística y la registral cumplen funciones distintas.

Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba se recomienda consultar las licencias de las viviendas antes de reservar, firmar compromisos o entregar cantidades a cuenta. El aviso municipal del 3 de noviembre presta especial atención a las promociones de obra nueva anunciadas en portales inmobiliarios. Urbanismo ofrece información sobre su situación administrativa. Para quien estudia una compra, esa consulta debe acompañarse de otras comprobaciones sobre propiedad, cargas, condiciones contractuales y garantías del dinero anticipado.

Comprobar las licencias de las viviendas y la titularidad son gestiones diferentes

La consulta municipal permite preguntar por el estado de la licencia de una promoción concreta. La información registral responde a otras cuestiones. Según el Colegio de Registradores, una nota simple identifica la finca, sus titulares y los derechos o cargas inscritos. Puede revelar hipotecas o embargos, pero tiene un valor meramente informativo. Estas comprobaciones también son relevantes al estudiar viviendas embargadas. Saber quién figura como propietario y qué cargas aparecen permite preparar preguntas específicas al vendedor. Ningún documento debe interpretarse como una respuesta universal sobre todos los aspectos de la operación.

La certificación registral tiene una función diferente de la nota simple: es un documento público firmado por el registrador que acredita el contenido del Registro. Quien pide información sin ser titular debe expresar su interés legítimo. El contraste documental puede organizarse por preguntas concretas: quién vende, qué finca se transmite y qué obligaciones aparecen inscritas. Por separado, debe identificarse qué obra o uso está autorizado. Comparar la dirección, la referencia del inmueble y la promoción anunciada ayuda a detectar discrepancias. Una respuesta sobre otro edificio o una fase distinta no aclara necesariamente la vivienda elegida.

El vendedor profesional debe facilitar información sobre precio y autorizaciones

El Real Decreto 515/1989 regula la información de vivienda ofrecida por empresas o profesionales a consumidores. Exige que la publicidad se ajuste a las características reales y aclare si la construcción está terminada. Los datos anunciados sobre construcción, ubicación, servicios y pago pueden ser exigibles aunque no se reproduzcan expresamente en el contrato. La norma obliga a disponer de información sobre vendedor, planos, superficie útil, materiales y precio total. También contempla las autorizaciones necesarias para construir y los documentos sobre las circunstancias urbanísticas de la finca.

Cuando el inmueble no está terminado, debe informarse claramente de la fecha de entrega y de la fase de ejecución. El precio necesita suficiente detalle sobre impuestos, pagos aplazados e intereses cuando existan. A la firma, el comprador tiene derecho a recibir del vendedor copia de la documentación prevista por la norma, a costa de este. Su ámbito debe respetarse: regula actividad empresarial o profesional dirigida a consumidores y excluye las ventas mediante subasta pública, judicial o administrativa. Por tanto, las mismas exigencias informativas no pueden trasladarse automáticamente a cualquier modalidad de adquisición.

Los anticipos para construir tienen garantías con requisitos concretos

La disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación regula las cantidades anticipadas para construir viviendas. Exige garantizar su devolución, desde la obtención de la licencia de edificación, mediante seguro de caución o aval solidario. La garantía cubre que la construcción no se inicie o no termine en el plazo convenido para entregar la vivienda. La protección contempla cantidades aportadas, impuestos e interés legal en los términos previstos. También exige una cuenta especial separada de otros fondos del promotor. La fecha de la licencia resulta, por ello, relevante para examinar esta obligación. No debe darse por acreditada una garantía simplemente porque el anuncio anuncie una futura promoción.

El contrato debe identificar la aseguradora o entidad avalista y la cuenta por la que se entregarán los anticipos. Al otorgarse la compraventa, el promotor debe entregar el documento acreditativo de la garantía individualizada. Una reserva de 3.000 euros y posteriores anticipos de 27.000 sumarían 30.000 euros desembolsados antes de recibir las llaves. Ese ejemplo propio muestra la importancia de identificar qué concepto tiene cada entrega y cómo queda documentada. Quien prevea combinar la compra con financiación pública para vivienda debe comprobar también sus condiciones. Las ayudas o préstamos previstos no sustituyen las comprobaciones sobre la promoción.

Antes de acudir, resulta útil reunir el anuncio, la ubicación exacta, la identificación del promotor y el borrador de cualquier documento de reserva. Esa preparación permite separar lo que está acreditado de lo que todavía figura como una previsión comercial. La ley exige condiciones contractuales claras y documentación accesible, pero cada operación puede presentar particularidades. Si se ofrece un aval o seguro, deben comprobarse el inmueble, las cantidades y el beneficiario identificados. Guardar la publicidad y los justificantes permite conservar la información disponible al decidir y los pagos efectivamente realizados.

Urbanismo atiende en el 91 856 28 63 y en urbanismo@ayto-colladovillalba.org. La atención administrativa funciona sin cita de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00. La consultoría técnica atiende sin cita los lunes de 9:00 a 12:00 y los martes de 9:00 a 14:00. Para los servicios técnicos se solicita cita por correo. El aviso oficial reúne esos canales. Consultar antes de transferir permite plantear las dudas mientras todavía puede evaluarse el compromiso. La respuesta municipal no equivale a una garantía bancaria ni sustituye el examen del contrato.