El cierre de este restaurante de alto poder adquisitivo dará paso a Sotelo, el nuevo epicentro de ocio y tardeo en Barcelona

El emblemático espacio de la zona alta de Barcelona cambia de manos tras el concurso de acreedores y prepara un nuevo concepto de restaurante y copas de tarde que, para qué negarlo, dará que hablar en la capital catalana.

El Camarasa de Francesc Macià, conocido por sus desayunos y su clientela de alto poder adquisitivo, echa el cierre y avanza hacia una nueva etapa. Según se ha avanzado, los empresarios barceloneses Álex Fernández (BitBase) y el socialité Tito Bosch ultiman la reapertura bajo un nuevo nombre: Sotelo.

Quiénes podrán disfrutar del nuevo restaurante Sotelo y por qué su apertura importa

¿Será Sotelo el próximo punto de encuentro chic de la zona alta? La intención es clara: un espacio moderno de comidas y copas de tarde, pensado para afterworks, cenas y reuniones de negocios. Un proyecto que quiere atraer tanto a la clientela fiel del entorno de Diagonal como a quienes buscan un ambiente actual con sello barcelonés.

Más allá del cambio de rótulo, se busca posicionar el local como una referencia para el ocio elegante entre semana y los fines de semana. En definitiva, un lugar al que apetezca volver.

Fechas previstas y contexto del cierre de Camarasa en Francesc Macià

El desenlace llegó tras la imposibilidad de afrontar nuevas deudas y el impago de 267.000 euros, lo que llevó al grupo a suspender pagos el pasado febrero. Antes, la marca había intentado reflotar su situación con hasta 14 préstamos ICO por valor de 3,1 millones de euros en 2021 y 2022. No fue suficiente.

Con el cierre, se pone punto final a una etapa que comenzó en 1959, cuando el sello Camarasa se convirtió en sinónimo de calidad en la Ciudad Condal. ¿Qué pasará ahora con ese legado? El proyecto de Sotelo aspira a recoger el testigo con una propuesta renovada.

Cómo será el procedimiento de reapertura y qué cambios se esperan

Los impulsores preparan la transformación integral del espacio para adaptarlo a un restaurante contemporáneo con servicio de cocina y una potente franja de tarde. La inspiración toma como referencia el estilo de Patrón, en Travessera de Gràcia, con una mezcla de gastronomía y copas que invita a alargar la velada.

No se ha detallado una fecha de inauguración, pero sí el objetivo: relanzar la esquina de avenida Diagonal con Francesc Macià con una propuesta reconocible, de ambiente cuidado y vocación de convertirse en tema de conversación.

Puntos clave del cambio de etapa

Cierre de Camarasa tras concurso de acreedores e impago de 267.000 euros, con reapertura en preparación bajo el nombre Sotelo a cargo de Álex Fernández y Tito Bosch.

El listado anterior sintetiza el giro del proyecto y ayuda a entender por qué la reapertura genera expectativa entre vecinos y habituales del entorno. ¿Te pasabas por allí para desayunar? Toca prepararse para un concepto diferente.

Qué organismos y actores intervienen y cuál es su papel concreto

La operación tiene como protagonistas a los empresarios Álex Fernández y Tito Bosch, responsables del nuevo rumbo. El contexto financiero previo incluye los préstamos avalados por el ICO concedidos en 2021 y 2022, que no bastaron para sostener la etapa final de Camarasa. En paralelo, la historia de la marca se remonta a la pequeña tienda abierta en 1959 por María Camarasa y continuada por la saga familiar liderada por Jorge Taribó Camarasa y, más recientemente, por Marc Taribó Tena.

El nuevo nombre, Sotelo, alude a la denominación histórica de la plaza como José Calvo Sotelo, político asesinado poco antes del alzamiento militar de 1936. Es un guiño al pasado que quiere proyectarse hacia un futuro más urbano y social.

A continuación, los datos esenciales del cambio de etapa, reunidos para una lectura rápida:

Aspecto Detalle Ubicación Esquina de avenida Diagonal con Francesc Macià (zona alta) Situación de Camarasa Cierre tras concurso de acreedores Impagos y deudas Impago de 267.000 euros Financiación anterior Hasta 14 préstamos ICO por 3,1 millones (2021–2022) Nuevo proyecto Reapertura como restaurante y copas de tarde Propulsores Álex Fernández (BitBase) y Tito Bosch Denominación Sotelo, con guiño a la antigua denominación de la plaza Inspiración Estilo de Patrón en Travessera de Gràcia

Con todo, la zona de Francesc Macià no se queda huérfana de espacios exclusivos. El reto ahora es convertir Sotelo en un lugar de referencia para afterworks, cenas y encuentros profesionales. No es poca cosa, pero la esquina lo tiene todo para volver a brillar.