El centro comercial más grande de España (Puerto Venecia) busca personal: contrato indefinido, sueldo y plus

¿Buscas un empleo estable en el ámbito de la seguridad privada? CMM ADVANTAGE ha abierto un proceso de selección para incorporar vigilantes de seguridad para prestar servicio presencial en una tienda del Centro Comercial Puerto Venecia (Zaragoza). La oportunidad ofrece contrato indefinido a jornada completa, salario según convenio de Seguridad Privada con retribución superior a 21.000 € brutos anuales, plus mensual de 60 € por disponibilidad y posibilidad de horas extra. A continuación te contamos en qué consiste el puesto, los requisitos para participar y cómo inscribirte hoy mismo a esta oferta de empleo.

CMM ADVANTAGE incorpora Vigilantes de Seguridad en tienda del C.C. Puerto Venecia (Zaragoza)

La persona seleccionada se encargará de la seguridad del establecimiento durante el horario de apertura al público, de acuerdo con los procedimientos de la tienda y con la normativa de seguridad privada. El servicio se organiza en turnos de 12 horas, de lunes a domingo, respetando los descansos establecidos (14 días de trabajo al mes), lo que permite una planificación clara de la disponibilidad y del tiempo de descanso. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso de selección?:

TIP de Vigilante de Seguridad en vigor.

Disponibilidad para turnos de 12 horas de lunes a domingo con los descansos que marca la ley (14 días/mes).

Turnos en horario comercial, cuando la tienda esté abierta.

Experiencia mínima no requerida.

Estudios mínimos: sin estudios.

Como condiciones laborales, se ofrece contrato indefinido a jornada completa y servicio presencial en Puerto Venecia. Salario según Convenio de Seguridad Privada, con una retribución anual superior a 21.000 € brutos, más un plus mensual de 60 € por disponibilidad. La compañía señala la posibilidad de realizar horas extra, así como buen ambiente laboral y estabilidad.

Cómo enviar el currículum a CMM ADVANTAGE

Para inscribirte, accede al portal de empleo donde está publicada la oferta de “Vigilante de Seguridad – TIENDA (C.C. Puerto Venecia – Zaragoza)” de CMM ADVANTAGE. Revisa los requisitos y las condiciones, selecciona “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario con tus datos personales, indica tu disponibilidad para turnos de 12 horas y adjunta tu currículum actualizado junto con la acreditación del TIP. Tras enviar la candidatura, pasará al proceso de selección y, si tu perfil encaja con lo solicitado, la empresa contactará contigo para continuar con las fases de entrevista e incorporación.