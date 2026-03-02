El cemento magnético que evita hacer agujeros en la pared: un invento que España mirará de cerca

Un estudiante argentino de 29 años ha desarrollado un material que permite fijar objetos con imanes, sin clavos ni tornillos. El proyecto aún no se vende, pero ya apunta a cambiar cómo se organizan casas, oficinas y talleres.

En un momento en el que se levantan grandes obras en todo el mundo, la innovación en materiales también quiere ir un paso por delante. Según ha contado La Nación, el argentino Marco Agustín Secchi ha creado un cemento magnético capaz de convertir las paredes en superficies funcionales sin necesidad de taladros ni martillos. Si el sistema logra escalarse, colgar un cuadro podría dejar de ser ese “momento taladro” que nadie disfruta.

Qué es el cemento magnético Ironplac y por qué puede ser útil

El sistema, bautizado como Ironplac, es un desarrollo de Marco Agustín Secchi, estudiante de Ingeniería Industrial. Su idea es sencilla de entender y muy práctica: integrar un componente magnetizable en cementos, placas y revestimientos para que la pared permita sujetar objetos mediante fijación magnética de alta potencia.

En pruebas realizadas, se han adherido a muros herramientas, cuchillos, cuadros e incluso palas sin usar clavos ni tornillos. La pared no “atrae” por sí sola como un imán activo: funciona como una superficie pasiva que permite fijación cuando el objeto incorpora un imán. ¿Lo mejor? Que el objeto se puede mover y recolocar por la superficie con libertad.

Cómo se aplica este revoque con componentes magnetizables en obra

En el caso del revoque fino, el cemento se presenta en bolsas listas para mezclar con agua y aplicar como un revestimiento tradicional. Es decir, el proceso de aplicación no cambia radicalmente respecto a un acabado convencional: la diferencia está en la composición, que incorpora cargas magnetizables añadidas.

Además, el sistema está pensado para utilizarse tanto en obra húmeda como en obra seca. Esto amplía los escenarios donde podría encajar, desde reformas interiores hasta espacios de trabajo donde se reorganiza material con frecuencia.

El estado real del proyecto y el paso clave para llegar al mercado

Pese a la expectación, este cemento magnético todavía no se comercializa. El proyecto cuenta con prototipos funcionales, pruebas en uso real y validaciones prácticas en distintos contextos, pero sigue en etapa previa al lanzamiento.

La fórmula exacta se mantiene en secreto por motivos de propiedad intelectual. Aun así, se conoce que se trata de una formulación especial con cargas minerales y ferrosas, y que avanza en el proceso de patente mediante el sistema internacional PCT. El siguiente paso es conseguir financiación y socios industriales para escalar la producción. Si lo supera, podría abrir una nueva vía para el diseño de interiores en oficinas, talleres o espacios educativos… y sí, también es fácil imaginar el interés de replicarlo en España si llega a ser viable.