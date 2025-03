El BOE lo confirma: multa de hasta 200.000 euros si te pillan haciendo esto a un animal

Como seres vivos que son los animales y su capacidad de sentir, la Ley de Bienestar Animal cumple una gran misión. Por tanto, no se trata de garantizar el bienestar de los animales, evaluando las condiciones que se les dan, sino la regulación del reconocimiento y protección de la dignidad por parte de la sociedad. Esto es, nuestro comportamiento hacia ellos. Por esto mismo, existen un régimen de infracciones y sanciones para las personas que pueden ir desde los 500 euros hasta los 200.000 euros de multa, según el tipo de infracción que se cometa. En esta noticia vamos a ver cuáles son estas conductas que se castigan y también lo que sigue sin aplicarse todavía en la Ley de Bienestar Animal en 2025, dos años después de su publicación en el BOE.

Estas son las conductas que la Ley sanciona con multas desde los 50.001 hasta los 200.000 euros

En esta caso, vamos a explicar las infracciones consideradas graves, las cuales pueden acarrear multas de entre los 50.001 euros hasta los 200.000 euros. Además, pueden ir acompañadas de sanciones accesorias, como quitarte al animal, hasta realizar cursos de reeducación o formación en bienestar, protección y derechos de los animales o trabajos a la comunidad:

Incumplir con las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando en caso de muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito. También el sacrificio de animales sin autorización.

Ejercer la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado.

Adiestrar y usar animales para peleas con otros animales o personas.

Usar a los animales de compañía para el consumo humano.

Matar a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en la ley.

Criar, comerciar y exponer animales con fines comerciales por personas no autorizadas o vender perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

Uso de animales en actividades prohibidas, sobre todo en actividades culturales y festivas, atracciones mecánicas, carruseles de feria y también el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

Hacer uso de la selección genética de animales de compañía que conlleve un detrimento para su salud.

La Ley de Bienestar Animal todavía no tiene reglamentos definidos para las siguientes cuestiones

Aunque esta Ley 7/2023 de 28 de marzo, de Bienestar Animal se aprobó, su implementación está limitada, ya que no hay reglamentos detallados y, por tanto, no se puede ejercer dicha ley. Son muchas las disposiciones que están paralizadas, puesto que no existen protocolos ni medidas reglamentarias para su aplicación en la práctica. Algunos de estos son los reales decretos del listado de animales positivos permitidos como compañía o de los perros de asistencia para personas con discapacidad.

Otra de las cosas aún pendientes de implementarse es el curso de formación para poder tener los nuevos propietarios, animales de compañía. No obstante, se observa que son gratis y online, pero no tiene fecha. De igual manera ocurre con el seguro de responsabilidad civil que sigue sin estar definido allá en las comunidades, donde no era requerido.

Tampoco hay avances para el registro de criadores, zoos y protectoras animales, lo que hace complicado el control de la cría ilegal de perros y gatos, y su alta tasa de abandono. Tener animales encerrados en vehículos en condiciones extremas, no tiene un marco normativo transparente, por lo que las autoridades no pueden actuar de forma segura y legal. Se espera que todo se aclare durante este año 2025, aunque la falta del borrador, puede hacer que se aleje hasta 2026 o 2027.