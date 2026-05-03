Una bisabuela de 96 años tiene a un perro de 68 kilos como ayudante para trabajar en la jardineria: señala dónde plantar y el perro cava

Barbara Collins ha conquistado las redes sociales después de aparecer plantando flores con la ayuda de Chewy, un enorme Terranova de 68 kilos. La escena, sencilla y tierna, acumula 11 millones de visualizaciones en TikTok.

Barbara Collins, una anciana estadounidense de 96 años, se ha hecho viral por una escena de jardinería que ha emocionado a miles de personas. En el vídeo, aparece con unas caléndulas en la mano, señala el lugar donde quiere plantarlas y Chewy, el perro Terranova marrón de su nieta, comienza a cavar justo donde ella indica.

Cómo Chewy ayuda a Barbara Collins a plantar flores en el jardín

La secuencia no puede ser más simple, pero quizá por eso ha gustado tanto. Collins señala, Chewy cava, y después ella se arrodilla para colocar las flores en el hoyo. Una vez plantadas, tapa la zona y compacta la tierra.

¿Quién necesita una pala cuando tiene un ayudante así? La escena muestra una rutina tranquila, pero también una complicidad muy especial entre la anciana y el animal.

Protagonista Papel en la historia Barbara Collins Anciana de 96 años que planta caléndulas en su jardín Chewy Terranova de 68 kilos que cava donde ella señala Amy Savino Nieta de Collins y dueña de Chewy

La nieta de Collins, Amy Savino, vive al lado con su marido y sus tres hijos. Aunque Chewy es su perra, prácticamente se ha convertido en la mascota de Barbara Collins.

La relación especial entre la anciana y el Terranova que emociona en redes

Savino, de 39 años, explicó que entre su abuela y Chewy existe un vínculo muy fuerte. “Son solo mejores amigos”, dijo. También añadió que el animal “siempre ha tenido un vínculo muy especial con ella”.

Collins ya no se mueve como antes y, a sus 96 años, cavar en el jardín sería demasiado esfuerzo para ella. Por eso, la ayuda de Chewy no solo resulta adorable, sino también muy práctica. Vamos, que el perro se ha ganado el puesto de jardinero oficial.

La propia Collins reconoció al Washington Post que se siente “muy afortunada” de tener una amiga como Chewy, cuyo nombre viene de Chewbacca, el wookiee de Star Wars.

Por qué el gesto de Chewy ha conquistado a millones de personas

El vídeo llegó a 11 millones de personas en TikTok y también generó numerosos comentarios en Instagram. Uno de ellos resumía el sentimiento de muchos usuarios: “Me encanta tu adorable abuela y Chewy. Su relación es invaluable. A veces me siento triste y verlos me anima muchísimo”.

La conexión entre ambos se entiende al ver cómo Chewy responde a las indicaciones de Collins. La anciana lo explicó de forma sencilla: “Le gusta hacer todo lo que le pido”. Después añadió: “Siempre me mira y sonríe. Quería que cavara, y simplemente hizo exactamente lo que le dije”.

En la escena se pueden destacar tres momentos clave:

Barbara Collins señala el punto donde quiere plantar las flores.

Chewy cava el hoyo con rapidez y precisión.

La anciana coloca las caléndulas, tapa la tierra y termina el trabajo.

Más allá de lo llamativo del vídeo, la historia ha emocionado porque muestra compañía, ayuda y cariño en una escena cotidiana. Y, de paso, deja una idea clara: a veces, la mejor ayuda llega de quien menos habla, pero más entiende.