Abierta una ayuda de hasta 500 euros para pagar gastos de la vivienda habitual

El Ayuntamiento mantiene abierto el plazo para pedir las ayudas municipales destinadas a cubrir obligaciones derivadas del mantenimiento de la vivienda habitual. La convocatoria puede solicitarse del 1 al 30 de abril de 2026, ambos inclusive, y está dirigida a vecinos con residencia acreditada en el municipio.

Quién puede solicitar las ayudas de vivienda habitual

Podrán pedirla las personas físicas empadronadas en Rivas-Vaciamadrid con al menos seis meses de antigüedad en la vivienda para la que solicitan la subvención. También deben figurar como titulares de la casa que constituye su domicilio habitual a 1 de enero de 2026, ya sea en propiedad, usufructo o contrato de arrendamiento.

Para calcular el acceso a la ayuda, en 2026 se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar correspondientes a 2024, al no estar disponibles todavía los datos de la campaña de la Renta de 2025. Los umbrales de ingresos brutos anuales se elevan en 3.000 euros y la unidad de convivencia se amplía a todas las personas que convivan y consten empadronadas en el domicilio.

Tres líneas de ayuda para propietarios e inquilinos con gastos repercutidos

El programa mantiene tres modalidades. La línea A se dirige a propietarios de una vivienda en Rivas; la línea B, a titulares de arrendamiento de vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda; y la línea C, a inquilinos con gastos del IBI repercutidos.

Las cuantías máximas no superarán 500 euros. En el caso de familias numerosas, monoparentales y monomarentales, así como mujeres que acrediten ser víctimas de violencia machista, la ayuda podrá alcanzar ese máximo si no se superan los límites económicos fijados. La partida municipal se sitúa en 135.500 euros y podrá ampliarse para cubrir a quienes cumplan los requisitos.

Cómo presentar la solicitud antes de que termine el plazo oficial

La solicitud se tramita ante el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Según la información municipal, se puede presentar a través de la Sede Electrónica, en las oficinas del SIAC o mediante los cauces previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

La convocatoria aparece identificada en Administración.gob con la referencia 361189 y fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de marzo de 2026, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 5 de marzo.

Quienes quieran acceder a esta ayuda deben presentar la documentación dentro del plazo oficial, que termina el 30 de abril de 2026. Una vez cerrado, la concesión dependerá del cumplimiento de los requisitos y de la valoración establecida en las bases de la convocatoria.