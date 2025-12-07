El Banco de España avisa sobre el aumento de estafas y pide a los inquilinos que eviten hacer esto

La búsqueda de piso en España se ha convertido en una gincana: cada vez más larga, cara y con menos premio al final. En las grandes ciudades, encontrar un alquiler completo ya roza el lujo, y el alquiler de habitaciones se ha puesto “de moda” como vía de escape para independizarse. A eso se suma que, para muchos, el alquiler devora más de un tercio de sus ingresos cada mes. En este contexto, el Banco de España ha lanzado un aviso que conviene tener muy presente. Pide evitar las transferencias bancarias como método habitual para pagar el alquiler, especialmente en reservas o primeras mensualidades. La razón es simple y dolorosa para el bolsillo: las transferencias son irrevocables.

¿Por qué el Banco de España pide evitar la transferencia para pagar el alquiler?

El organismo recuerda que las transferencias bancarias son operaciones irrevocables. Traducido: una vez envías el dinero, solo lo recuperas si el receptor te lo devuelve voluntariamente o si hay una resolución judicial que lo obligue.

Por eso el riesgo se dispara en reservas o primeras mensualidades, cuando todavía no hay relación de confianza ni comprobaciones sólidas. Y ya sabemos cómo va esto: el dinero sale en segundos, pero volver, si es que vuelve, puede tardar mucho más.

¿Dónde aprieta más el alquiler y a quién afecta?

Los últimos datos disponibles apuntan a que alrededor de una cuarta parte de los hogares en España vive de alquiler (≈25%). La presión es especialmente fuerte en Barcelona, Madrid, Valencia o Málaga, donde la oferta se reduce y los precios siguen al alza.

Para muchos inquilinos, este gasto mensual se come más de un tercio de los ingresos. En consecuencia, cualquier tropiezo económico puede dejar a la persona en una situación delicada. ¿Hace falta otro susto con una transferencia imposible de revertir? Mejor no.

¿Cómo operan las estafas de falsos alquileres?

En los últimos meses, las autoridades han detectado un aumento de fraudes vinculados a falsos alquileres. El patrón se repite: anuncios muy atractivos, a menudo por debajo del precio de mercado, en plataformas conocidas como Idealista o Fotocasa.

Cuando el interesado contacta, el supuesto propietario dice estar en el extranjero o no disponible y pide una transferencia para “reservar” la vivienda. Tras recibir el dinero, desaparece sin dejar rastro. Si la oferta parece demasiado golosa y apremian con prisas, mala señal.

¿Qué alternativas de pago son más seguras según el Banco de España?

Como opción más segura, el Banco de España señala la domiciliación bancaria. Este método permite tener constancia del pago mensual y, si surge alguna irregularidad, ofrece la posibilidad de devolver recibos.

Asimismo, recomienda utilizar plataformas de pago con protección al usuario, como PayPal u otros servicios similares. Actúan como intermediarios y permiten abrir reclamaciones en caso de estafa, lo que añade una capa de defensa útil cuando aún no hay confianza.

Pasos para no caer en fraudes de alquiler

Antes de soltar un euro, conviene poner tierra de por medio entre las prisas y tu cuenta bancaria. La clave está en verificar y dejar rastro con métodos que permitan reaccionar si algo se tuerce.

No adelantes ningún pago sin visitar antes el piso.

Verifica la identidad del arrendador antes de mover dinero.

Desconfía de ofertas demasiado “golosas” o por debajo del mercado.

Evita la transferencia bancaria como método habitual, especialmente en reservas o primeras mensualidades.

En un mercado tan tensionado, más vale prevenir que lamentar. Elegir métodos con protección al usuario y comprobar bien lo básico te ahorra disgustos… y una buena bronca con tu banco cuando descubres que la transferencia no se puede echar atrás.