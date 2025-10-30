El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz lanza una ayuda de hasta 45 euros para el Día de Reyes: requisitos a cumplir

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha abierto la convocatoria «Ayudas Campaña de Reyes: Juguetes para tod@s 2025‑2026» dirigida a familias con hijos e hijas de 2 a 9 años (cumplidos o a cumplir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025). El plazo de solicitudes estará abierto del 14 al 21 de noviembre de 2025 (ambos inclusive).

Se trata de una ayuda en especie para facilitar la adquisición de un juguete durante las fiestas navideñas, gestionada mediante proveedor concertado y bajo concurrencia competitiva. En casos excepcionales, los servicios sociales municipales podrán proponer menores sin necesidad de solicitud familiar. En custodia compartida, solo uno de los progenitores podrá pedir la ayuda.

Requisitos, documentación y cómo solicitar las ayudas en Torrejón de Ardoz

Los requisitos necesarios para poder solicitar estas ayudas de Torrejón de Ardoz (Madrid) para tener un regalo de Reyes, son los siguientes:

Ostentar la patria potestad o tutela y la guarda y custodia del menor.

Estar empadronados todos los miembros en el mismo domicilio, con residencia efectiva en Torrejón de Ardoz desde antes del 1 de enero de 2025.

Ser titular en activo de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), sin suspensiones imputables a la unidad familiar y con resolución favorable y vigente.

El trámite se realiza ante el Ayuntamiento mediante solicitud normalizada cumplimentada y firmada dentro del plazo. Deberás aportar la acreditación de ser beneficiario/a de IMV o RMI (resolución y/o justificantes bancarios), el libro de familia o documentos que acrediten la composición familiar y, cuando proceda, la sentencia de separación/divorcio o convenio regulador.

La resolución se notificará en un máximo de 2 meses desde el cierre del plazo y, si no hubiera respuesta expresa, operará el silencio administrativo negativo (petición desestimada).

Cuantía, procedimiento y condiciones de concesión

La ayuda establece un tramo único: entre 15 € y 45 € por menor, en función de la disponibilidad presupuestaria y del número de solicitudes admitidas, con importe máximo de 45 € por menor. La concesión se rige por concurrencia competitiva y no se aplican baremos específicos.

Al tratarse de un suministro en especie gestionado por proveedor contratado, no se exige justificación posterior ni proceden costes no subvencionables. Las concesiones no materializadas antes del 5 de enero de 2026 quedarán sin efecto.

Por qué esta ayuda alivia la Navidad de las familias de Torrejón

La campaña «Juguetes para tod@s» impulsa la igualdad y el bienestar infantil en fechas clave, garantizando que los hogares con IMV o RMI puedan acceder a un juguete sin adelantar gastos ni afrontar trámites complejos. El calendario acotado, del 14 al 21 de noviembre de 2025, permite planificar con tiempo la compra a través del proveedor concertado y llegar a Reyes con el apoyo ya concedido.

Si resides en Torrejón de Ardoz, cumples los requisitos y tienes peques de 2 a 9 años, presenta tu solicitud antes del 21 de noviembre de 2025: puede ser la ayuda que marque la diferencia estas fiestas.