Cultura convoca 11 puestos en el ICAA para funcionarios y abre 15 días hábiles para solicitar destino

El concurso del ICAA incluye destinos en Madrid y Pozuelo de Alarcón. Exige superar puntuaciones mínimas independientes en dos fases.

El Ministerio de Cultura ha convocado once puestos en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales mediante concurso específico. La resolución, publicada en el BOE del 24 de octubre de 2026, se dirige a funcionarios de carrera. Hay nueve destinos en Madrid y dos en Pozuelo de Alarcón. Las solicitudes deben presentarse en quince días hábiles, con certificados que acrediten los méritos generales y la experiencia correspondiente.

El concurso del ICAA incluye gestión económica, ayudas y Filmoteca

El anexo reúne un puesto técnico y una jefatura de servicio de nivel 26, abiertos a los subgrupos A1 y A2. También incluye una jefatura de área de nivel 28 para A1. Completan la relación varias jefaturas de sección y un puesto técnico superior de bibliotecas. Este último pertenece a Filmoteca Española y se localiza en Pozuelo de Alarcón. Sus funciones incluyen digitalización y catalogación de colecciones fílmicas. La otra plaza de Pozuelo se vincula a la inspección técnica y documentación de materiales audiovisuales.

Los destinos de Madrid abarcan contabilidad, contratación pública, asesoramiento jurídico, inspección, calificación de obras y gestión de subvenciones. Las fichas permiten comprobar qué experiencia encaja en cada función. Por tanto, trabajar en el sector cultural no basta para acceder: hace falta reunir la condición funcionarial y la adscripción exigidas. Es la diferencia entre estos concursos para personal funcionario y una convocatoria de ingreso. Tampoco todos los puestos admiten los mismos subgrupos. Las jefaturas de sección combinan adscripciones A1/A2 o A2/C1 según su código.

Los mínimos de las dos fases no se compensan entre sí

La selección valora primero los méritos generales y después los específicos del puesto. Se necesitan al menos quince puntos en la primera fase y diez en la segunda. Alcanzar veinticinco puntos totales no basta si una fase queda por debajo de su mínimo. Por ejemplo, veinte puntos generales y nueve específicos sumarían veintinueve, pero incumplirían la segunda exigencia. En cambio, quince generales y diez específicos superarían ambos umbrales. Después, la adjudicación dependerá de la puntuación comparada y de las restantes condiciones de la convocatoria.

Entre los méritos generales se encuentran el grado personal, el trabajo desarrollado, la formación, la antigüedad y los supuestos de conciliación. La antigüedad aporta 0,74 puntos por año completo, hasta veintidós puntos. Los cursos deben encajar en las materias admitidas y figurar en el certificado correspondiente. Los méritos específicos se vinculan a las tareas descritas para cada destino. Su acreditación requiere el certificado de la unidad donde se adquirió la experiencia. Un currículo sin esos documentos no reemplaza los modelos oficiales exigidos.

Quién puede concursar y qué significan las retribuciones del anexo

La convocatoria admite personal funcionario de carrera que cumpla las condiciones de cada puesto, salvo suspensión firme durante su vigencia. También regula la permanencia mínima en destinos definitivos y las situaciones de excedencia o servicio en otras administraciones. Los requisitos se comprueban al terminar el plazo de instancias y deben mantenerse hasta la toma de posesión. Si el interesado pertenece a más de un cuerpo, debe elegir desde cuál participa. La clave de adscripción y las exclusiones de cada ficha forman parte de esa comprobación.

El anexo indica nivel y complemento específico para cada destino. Por ejemplo, el puesto técnico superior de bibliotecas recoge un complemento específico de 7.591,50 euros. Esa cifra no representa una mensualidad ni el salario completo. Las retribuciones deben analizarse junto con el subgrupo, los complementos aplicables y las circunstancias personales. Tampoco debe confundirse nivel con categoría profesional o especialidad académica. Para comparar destinos, el funcionario necesita cruzar los datos retributivos con las funciones y la localidad. Un cambio de residencia puede tener consecuencias económicas adicionales.

El Portal Funciona recoge las solicitudes y Cultura publicará la valoración

La vía ordinaria de presentación es el Portal Funciona, en el apartado de concursos de méritos, con certificado electrónico. Deben adjuntarse la solicitud, el certificado general y el específico, además de los documentos que correspondan a otras circunstancias alegadas. Las alternativas no telemáticas quedan limitadas a los supuestos previstos y requieren la justificación aplicable. Si se presentan varias solicitudes, prevalece la última. En las convocatorias de empleo público, diferenciar el envío de documentos del registro completo resulta esencial para conservar el justificante de participación.

Las valoraciones provisionales se publicarán en la web del departamento u organismo y abrirán cinco días hábiles de alegaciones. El concurso tiene un plazo máximo de resolución de seis meses desde el día siguiente al cierre de solicitudes. La toma de posesión será de tres días hábiles cuando no cambie la residencia. Si implica traslado residencial o reingreso al servicio activo, será de un mes. Todos los códigos, perfiles y certificados están disponibles en la resolución publicada en el BOE.