El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria convoca 231 puestos para personal funcionario por méritos en diferentes departamentos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado la provisión de 231 puestos para personal funcionario por concurso de méritos, tras la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles y jueves. Las bases se difundieron el 22 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, estas convocatorias constituyen «un hito dentro del Ayuntamiento, ya que permite por primera vez cubrir con carácter general vacantes asignadas a funcionarios y funcionarias, y ofrecerles la posibilidad de progresar en su carrera administrativa».

Quién puede participar en el concurso de méritos y requisitos exigidos

Podrán participar las personas que sean funcionarias de carrera del Ayuntamiento, con independencia de su situación administrativa, salvo quienes se encuentren con suspensión firme.

Además, para concursar será necesario haber permanecido en el puesto de trabajo un mínimo de dos años.

Antes de entrar al detalle, conviene recordar que la convocatoria abarca distintas tipologías de plazas.

Jefaturas de sección

Jefaturas de unidad técnica

Técnicos de grado medio coordinador

Jefaturas de negociado

Jefaturas de grupo

Oficial coordinador

Puestos de funcionarios de carrera

En pocas palabras, se trata de una oferta amplia que cubre responsabilidades directivas, técnicas y de coordinación.

A continuación, se resumen las áreas incluidas en la relación de puestos mencionada por el Consistorio:

Áreas y unidades incluidas en la relación de puestos Planeamiento y Gestión Urbanística Salud Pública Servicios Sociales Comunitarios Contratos de Suministro y Obra Cultura Juventud Unidades técnicas de Aguas Unidades técnicas de Alumbrado Público Ciudad Inteligente

Esta relación incluye, por tanto, servicios clave para la ciudad y su gestión cotidiana.

Plazos para presentar solicitudes y publicación oficial en el BOE

Las convocatorias fueron publicadas en el BOE el pasado miércoles y jueves. Por consiguiente, el plazo para presentar solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Las bases que rigen el proceso se publicaron el 22 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Procedimiento de solicitud por Sede Electrónica y reglas de adjudicación

La solicitud se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, indicando el código del puesto al que se opta. ¿Cómo se adjudican los destinos? Entre las personas concursantes voluntarias con adscripción definitiva, podrán pedir tantos puestos como deseen y no tienen que solicitar el que ya ocupan; si no obtienen ninguno, permanecen en el suyo.

Por otro lado, el personal que desempeñe un puesto sin adscripción definitiva deberá optar a todos los puestos, pudiendo ordenarlos por preferencia. Si no opta a todos y no consigue alguno de los solicitados, la administración adjudicará un puesto entre las vacantes finales, a elección del trabajador o trabajadora. ¿Qué pasa si no se participa? Se les incluirá de oficio y se les adjudicará un puesto entre los que resulten vacantes al final del proceso.