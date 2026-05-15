El ayuntamiento de esta ciudad inicia una campaña intensiva para frenar la presencia de mosquitos este verano

Con la subida de temperaturas y las últimas lluvias, los mosquitos vuelven a hacer acto de presencia, como ese invitado pesado que nadie ha llamado pero siempre aparece. En Villena, el Ayuntamiento ha empezado esta semana una campaña intensiva para frenar la proliferación del mosquito de campo en distintos puntos del término municipal. La actuación se coordina desde la Concejalía de Medio Ambiente y se integra dentro del servicio municipal de control de plagas.

Los trabajos ya están en marcha en zonas rurales, acequias, parques, zonas verdes e imbornales principales de la ciudad. Durante el mes de mayo, los tratamientos se realizan una vez por semana. A partir de junio, la frecuencia se duplicará y pasará a ser de dos actuaciones semanales.

¿Dónde se están realizando los tratamientos contra el mosquito de campo en Villena?

La campaña intensiva ya ha comenzado en diferentes puntos del término municipal de Villena. Según la información facilitada, los trabajos se están desarrollando especialmente en áreas rurales y acequias donde se han detectado acumulaciones de agua, un entorno que favorece la aparición de larvas.

Además, las actuaciones también llegan a parques, zonas verdes y a los principales imbornales de la ciudad. Estos puntos son importantes porque pueden acumular agua tras episodios de lluvia y convertirse en focos de cría si no se controlan a tiempo.

La empresa encargada de estos trabajos es Lokímica, especializada en control de plagas y responsable del servicio municipal. Su intervención se enmarca dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año frente a mosquitos, roedores y cucarachas.

¿Cuándo se refuerza la campaña municipal contra los mosquitos?

Durante el mes de mayo, los tratamientos contra el mosquito de campo se están realizando una vez por semana. Esta primera fase se ha activado tras la subida de temperaturas y las recientes lluvias registradas, una combinación bastante incómoda para los vecinos y bastante cómoda para los mosquitos.

A partir del próximo mes de junio, el Ayuntamiento de Villena reforzará el dispositivo municipal. La frecuencia de los trabajos se duplicará y las actuaciones pasarán a realizarse dos veces por semana.

El servicio de control de plagas no funciona solo en momentos puntuales. Se mantiene activo durante todo el año, aunque la intensidad de los tratamientos se adapta a las condiciones meteorológicas y a las necesidades de cada momento.

¿Qué productos se utilizan para combatir larvas y mosquitos adultos?

Para frenar la presencia de mosquitos, se están aplicando tratamientos larvicidas. Dicho de forma sencilla, son productos que actúan sobre las larvas antes de que lleguen a convertirse en mosquitos adultos.

Estos tratamientos se realizan mediante productos biológicos que actúan exclusivamente sobre las larvas, evitando afecciones sobre otras especies. Es decir, el objetivo es cortar el problema desde el origen sin afectar al resto del entorno.

En las zonas autorizadas también se llevan a cabo tratamientos adulticidas con piretrinas naturales. Estos se utilizan para reducir de forma rápida la población adulta de mosquitos, que es la que más se nota cuando llega el momento de abrir ventanas, pasear por zonas verdes o pasar tiempo al aire libre.

¿Qué medios técnicos utiliza la empresa para llegar a zonas difíciles?

La empresa Lokímica dispone de vehículos todoterreno equipados con cañones pulverizadores y nebulizadores de largo alcance. Estos medios permiten actuar en espacios amplios y en zonas donde el acceso puede ser más complicado.

Además, el servicio cuenta con drones para intervenir en puntos de difícil acceso. Esta tecnología facilita llegar a espacios donde no siempre es sencillo entrar con vehículos o equipos convencionales.

El objetivo de todos estos recursos es reforzar la prevención y actuar allí donde puedan aparecer focos de cría. En este tipo de campañas, adelantarse suele ser más eficaz que ir detrás del mosquito, que no suele ponerlo precisamente fácil.

¿Cómo pueden colaborar los vecinos para evitar focos de cría?

El edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para evitar focos de cría en propiedades privadas, especialmente tras las últimas lluvias. Y aquí la cosa es bastante práctica: muchas veces el problema empieza en pequeños recipientes o zonas donde queda agua estancada. Estas son las recomendaciones básicas trasladadas dentro de la campaña municipal:

Evitar acumulaciones de agua estancada en recipientes.

Revisar canaletas y sistemas de riego.

Mantener las piscinas en condiciones adecuadas.

Renovar con frecuencia el agua de bebederos y otros depósitos.

Estas medidas ayudan a reducir posibles puntos de cría dentro de viviendas, patios, parcelas o jardines privados. Por lo tanto, la campaña municipal en espacios públicos se completa con la prevención en propiedades particulares, porque el mosquito no entiende de límites administrativos ni de vallas de jardín.