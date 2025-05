El aviso de la Guardia Civil a toda España sobre el creciente número de fraudes silenciosos en TPVs

El Instituto Armado advierte de una oleada de estafas bancarias que amenaza la seguridad financiera de miles de ciudadanos. Entre los métodos más utilizados, el Skimming se posiciona como uno de los más peligrosos.

La Guardia Civil ha emitido una advertencia urgente por un repunte significativo de fraudes con tarjetas de crédito, poniendo el foco en los métodos más sofisticados. ¿Por qué debería preocuparnos? Porque estas técnicas de robo de datos están pasando casi desapercibidas y, si no se toman las debidas precauciones, cualquiera puede convertirse en víctima.

Los agentes señalan que, para no levantar sospechas, los delincuentes están realizando compras de bajo importe (el llamado carding). De este modo, el afectado tarda más tiempo en detectar que su cuenta está siendo vaciada poco a poco. Además, el phishing se ha vuelto cada vez más frecuente, con correos o mensajes que suplantan la identidad de bancos para obtener información confidencial de los usuarios.

Evolución del Skimming y por qué está poniendo en riesgo nuestras finanzas

El Skimming, que en castellano se traduciría como “hojear”, consiste en la colocación de dispositivos en cajeros automáticos o terminales de pago (TPVs) para clonar la información de la banda magnética y el chip de las tarjetas. El principal problema es que los estafadores no solo obtienen los datos bancarios, sino que también pueden registrar el código de seguridad (PIN), usando sensores que detectan cada pulsación.

La Guardia Civil ha destacado que esta práctica se está extendiendo con rapidez, especialmente en entornos concurridos donde las prisas y la aglomeración facilitan la acción de los delincuentes. ¿Te interesa saber más? Conviene no perder de vista la tarjeta en ningún momento y, ante la mínima sospecha, pedir un lector de pago móvil.

Phishing, carding y otros métodos que utilizan los delincuentes para robar datos

Además del Skimming, el phishing es la modalidad más habitual para acceder a la información bancaria. Los delincuentes envían mensajes que parecen legítimos, haciéndose pasar por entidades oficiales, e incluyen enlaces a páginas web falsas. Una vez dentro, solicitan al usuario datos sensibles y, en algunos casos, hasta claves personales.

Por otra parte, el carding se basa en realizar compras pequeñas y recurrentes que, a primera vista, no llaman la atención. Estas adquisiciones suelen ser de importes mínimos, con la intención de no generar desconfianza en el titular de la tarjeta. Como consecuencia, puede transcurrir mucho tiempo antes de percatarse de un goteo constante de gastos que, sumados, acaban suponiendo pérdidas importantes.

Para comprender mejor estas modalidades, se recoge a continuación una tabla con sus principales características y medidas de seguridad recomendadas:

Método de estafa Cómo actúan Medidas de protección Skimming Colocan dispositivos en cajeros y TPVs para clonar información de la banda magnética y el chip. Revisar el cajero antes de introducir la tarjeta. Usar pago móvil si se sospecha manipulación. Cubrir siempre el teclado al teclear. Phishing Envían correos o SMS haciéndose pasar por bancos, solicitando datos personales a través de formularios o enlaces falsos. No clicar en enlaces dudosos. Verificar la dirección web y remitente. Consultar siempre a la entidad bancaria si se tienen dudas. Carding Realizan compras de bajo importe para pasar inadvertidas, ocasionando pérdidas acumuladas. Revisar periódicamente los movimientos bancarios y activar notificaciones para detectar cargos sospechosos en el momento exacto.

En resumen, no hay que bajar la guardia. Conocer estas técnicas es el primer paso para evitar convertirse en víctima de estos estafadores.

Consejos para evitar ser víctima de Skimming y fraudes bancarios

Para no caer en estos engaños, conviene tomar precauciones tanto al sacar dinero como al efectuar compras. A continuación, se presenta una breve lista con recomendaciones prácticas:

Proteger el PIN y el CVV: al teclear el PIN en un cajero, cúbrelo con la otra mano y, como medida adicional, presiona varias teclas sin introducir el código real. Revisar los cajeros: si detectas restos de pegamento o algún dispositivo sospechoso, busca otro terminal. Activar avisos en la app bancaria: las notificaciones son esenciales para detectar cobros no autorizados. No confiar en correos no verificados: ante la más mínima duda, ponte en contacto con tu banco. Usar el sentido común: evita lugares oscuros o aislados y no pierdas de vista la tarjeta al pagar.

La Guardia Civil insiste en que la prudencia es el mejor aliado frente al Skimming. Al menor indicio de manipulación en el cajero o en el terminal de cobro, hay que reportarlo a las autoridades y, si procede, al banco. Por otro lado, vigilar las cuentas con frecuencia y mantener las aplicaciones financieras actualizadas refuerza la seguridad.

¿Quiénes son los principales afectados? En principio, cualquiera que use tarjetas de crédito o débito podría ser víctima de estos timos, especialmente las personas que no revisan sus movimientos de forma regular. No obstante, todos podemos reducir el riesgo prestando atención a los detalles y siguiendo los consejos anteriormente descritos.

En definitiva, proteger nuestras tarjetas requiere estar informados y actuar con cautela cada vez que realicemos cualquier operación bancaria. Con estos pasos, es mucho más difícil que los delincuentes logren su objetivo.