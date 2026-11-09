Hasta 15.000 euros para comprar casa en la Comunitat Valenciana si cumples estos requisitos

Las ayudas para comprar vivienda se dirigen a menores de 36 años en municipios o núcleos de hasta 10.000 habitantes. Cuenta la solicitud completa.

La Generalitat Valenciana ha abierto el 3 de noviembre las solicitudes de ayudas de hasta 15.000 euros para comprar vivienda en municipios pequeños. El plazo termina el 16 de noviembre, según su sede electrónica. La convocatoria, publicada en el DOGV el 2 de noviembre, dispone de 6,32 millones de euros. Se dirige a personas jóvenes y limita la subvención al 20% del precio. Presentar pronto el formulario no asegura prioridad si falta documentación obligatoria.

La ayuda para comprar vivienda se limita a 15.000 euros por inmueble

La cuantía combina dos límites: un máximo de 15.000 euros y el 20% del coste de adquisición. Una vivienda de 60.000 euros permitiría calcular hasta 12.000 euros de subvención. En una compra de 100.000 euros, el 20% serían 20.000, pero operaría el tope de 15.000. Son ejemplos sujetos al resto de requisitos y al crédito disponible. La convocatoria aporta una vía concreta para comprar en un pueblo, con obligaciones de residencia que deben asumirse desde la adquisición.

El precio máximo admitido de la vivienda es de 250.000 euros y solo pueden comprarla hasta dos personas. Si son dos, la ayuda se distribuye conforme a sus porcentajes de propiedad. No reciben automáticamente 15.000 euros cada una. En una adquisición por mitades que alcance la ayuda máxima, corresponderían hasta 7.500 euros a cada comprador que reúna los requisitos. Los impuestos y gastos notariales, registrales o financieros no son subvencionables. Por ello, deben financiarse separadamente y no aumentan la base utilizada para calcular el porcentaje de ayuda.

La edad y los ingresos se comprueban con reglas específicas

Pueden solicitarla personas mayores de edad y menores de 36 años. Como regla, la edad se comprueba al solicitar. Si la adquisición se realizó antes de la convocatoria y desde el 1 de enero de 2026, se atiende al momento del contrato. Se admiten compras ya formalizadas durante ese periodo y operaciones que todavía estén en condiciones de realizarse, incluidas viviendas en construcción. La convocatoria establece asimismo condiciones de nacionalidad o residencia legal. Las personas extranjeras no comunitarias deben acreditar residencia legal en España y NIE vigente.

Las rentas anuales deben ser iguales o inferiores a cinco veces el IPREM de 2026, computado con dos pagas extraordinarias. El umbral aumenta a 5,5 veces para una discapacidad reconocida desde el 33%, y a seis veces desde el 65%. Las bases utilizan la información fiscal del último periodo con plazo de declaración vencido. Para declarantes del IRPF, suman la base imponible general y la del ahorro. Además, recogen cómo acreditar ingresos de quienes no presentan declaración y prestaciones no sujetas al impuesto.

El orden depende de completar el expediente y la solicitud es electrónica

La tramitación se realiza exclusivamente por internet mediante el procedimiento 113373 de la sede de la Generalitat. Puede actuar la persona interesada o un representante autorizado, utilizando firma electrónica. Disponer del certificado digital en el móvil puede facilitar la preparación, siempre que se utilice un sistema admitido por la sede. Cuando existan dos titulares, cada uno debe presentar su solicitud. El formulario incluye la cuenta bancaria y las autorizaciones de consulta. Si se rechazan determinadas consultas administrativas, deben aportarse los certificados correspondientes.

La convocatoria denomina el procedimiento concurrencia competitiva, pero establece como único criterio el momento en que la solicitud queda completa. Si hay defectos y se subsanan posteriormente, esa corrección influye en la posición del expediente. Ante coincidencias de fecha y hora, decide el número de registro. Los diez días hábiles previstos se corresponden con el periodo del 3 al 16 de noviembre indicado en la sede oficial. La resolución del DOGV y ese trámite permiten comprobar el calendario sin depender de fechas reproducidas por directorios de ayudas.

La vivienda debe ocuparse y mantenerse como residencia durante cinco años

El inmueble debe situarse en un municipio o núcleo valenciano de hasta 10.000 habitantes, según las cifras oficiales referidas al 1 de enero de 2025. Debe convertirse en residencia habitual durante al menos cinco años desde la adquisición. La ocupación debe acreditarse dentro de los tres meses siguientes a la entrega mediante el padrón. Como regla, tener otra vivienda en propiedad o usufructo excluye la ayuda. Existen excepciones por indisponibilidad tras separación, causas ajenas a la voluntad, inaccesibilidad por discapacidad y determinadas participaciones heredadas.

Quienes ya compraron deben aportar la documentación de adquisición al solicitar. Para compras posteriores a la concesión, el plazo de justificación alcanza seis meses desde la publicación de esa resolución. El pago requiere presentar la escritura o, en los supuestos previstos, contrato privado con las garantías exigidas para entregas a cuenta. La Administración dispone de tres meses desde el cierre de solicitudes para resolver; el silencio es desestimatorio. Las ayudas compatibles no pueden superar conjuntamente el coste de adquisición y deben comunicarse dentro del plazo establecido.