El accesorio estrella de Lidl para el coche que arrasa en ventas vuelve a estar disponible por menos de 20 euros

Quizá te haya pasado: vas con prisa, un testigo naranja empieza a parpadear en el salpicadero y descubres que los neumáticos están bajos de presión justo el día que más llueve. En ese momento maldices no llevar un compresor a mano y te prometes comprar uno «algún día». Pues bien, ese día ha llegado y a precio de bocadillo con café. LIDL ha vuelto a poner a la venta el Ultimate Speed USKT 60, un cacharro tan compacto que cabe en la guantera y tan solicitado que vuela de su web en cuestión de horas.

Cuesta menos de lo que gastas en gasolina un fin de semana (19,99 € a fecha 5 de agosto de 2025) y, encima, presume de apagado automático y pantalla digital. ¿El resultado? Agotado cada dos por tres y con razón.

¿Qué hace distinto al Ultimate Speed USKT 60 por 19,99 €?

LIDL no se anda con rodeos: su compresor estrella es ligero (550 g) y mide 23,9 × 6 × 6,5 cm, así que puedes olvidarte de los trastos enormes del taller. Además, trae una batería de litio FeP04 recargable que, según el fabricante, permite inflar un neumático de coche de 225/55 R16 desde 1,5 bar hasta 2,5 bar sin sudar la gota. Por si fuera poco, la pantalla LCD iluminada te chiva la presión al instante, algo muy práctico cuando anochece y solo alumbran las farolas.

A continuación, repasamos de un vistazo sus bazas principales:

Presión máxima: hasta 4,1 bar (60 PSI) con parada automática.

Caudal de aire: 160 l/min, para hinchar rápido y sin dramas.

Adaptadores incluidos: válvula de coche (fija), válvula de bici, aguja para balones y un adaptador universal.

Manguera: 5 m integrables en la carcasa; nada de cables sueltos por el maletero.

Linterna LED: incorporada para emergencias nocturnas.

Recarga doble: toma de 12 V del coche o cable USB, tú eliges.

Como ves, no falta detalle; en consecuencia, el aparato resuelve pinchazos leves “en un pispás” y evita pasar por caja en la gasolinera.

¿Cómo rinde la batería recargable en situaciones reales?

El truco está en sus 4 × 500 mAh. Con una sola carga aguanta hasta dos neumáticos de moto o cuatro ruedas de bici; números muy concretos que quitan miedos. Además, si la batería se queda seca, basta con enchufar el compresor a la toma de 12 V del coche y seguir inflando. Por tanto, no hay excusa para circular con las ruedas flojas.

Otro punto a favor es la parada automática: seleccionas la presión deseada, aprietas el botón y te olvidas. Así se evitan sobrecalentamientos y, de paso, prolongas la vida útil del cacharro.

¿Qué incluye exactamente el pack y cuánto tarda en llegar a casa?

El precio es redondo: 19,99 €. El envío cuesta 3,99 €, salvo que tu cesta supere los 79 €, en cuyo caso sale gratis. LIDL promete la entrega en 1 a 3 días hábiles, así que no tendrás que esperar una eternidad para probarlo. El compresor llega con los cuatro adaptadores mencionados, cable USB y manual de instrucciones; todo se guarda junto sin montar un tetris en el coche.

La fama del USKT 60 tiene su cara B: a veces desaparece del inventario más rápido que un surtido de croquetas en Navidad. Si esto ocurre, hay tres candidatos sobre la mesa:

En primer lugar, el Wistrue: incorpora batería de 6.000 mAh, bomba de 150 PSI y una función SOS por si te quedas tirado de noche. Después está el Ipflin, también de 150 PSI, con linterna de emergencia y batería externa para móviles. Por último, el Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 presume de inflar una rueda de bici en 86 segundos y pesa solo 490 g. Todos ellos comparten pantalla digital y apagado automático; sin embargo, el precio exacto varía.

Pasos para inflar un neumático con seguridad

En primer lugar, localiza la presión recomendada del fabricante (suele aparecer en la puerta del conductor). A continuación, conecta la manguera del USKT 60 a la válvula del neumático y fija la presión deseada en la pantalla.

Seguidamente, pulsa el botón de inicio y deja que el compresor haga su trabajo; se detendrá él solo al llegar al objetivo. Posteriormente, retira la manguera, vuelve a colocar el tapón de la válvula y repite la operación en las demás ruedas. Por consiguiente, en pocos minutos tendrás el coche listo para rodar sin riesgos.