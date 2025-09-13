Domino’s Pizza busca personal sin experiencia para trabajar en su fábrica de Alcalá de Henares (Madrid): contrato indefinido

¿Quieres trabajar con una marca de reconocido nombre dentro del sector alimentario? Domino’s Pizza, compañía líder en la elaboración y distribución de pizzas, ha lanzado una oferta de empleo para reforzar el área de producción de masas en su planta de Alcalá de Henares (Madrid). Además, se trata de una oportunidad para aquellos/as que busquen estabilidad laboral. Si deseas incorporarte a una empresa consolidada, presta atención a esta noticia donde te mostramos los requisitos que pide la empresa, las condiciones laborales y cómo puedes enviar el currículum.

Domino’s Pizza necesita cubrir la falta personal de su línea de producción en Alcalá de Henares:

La compañía, que mantiene un fuerte crecimiento en España, necesita reforzar su área de fabricación en la planta madrileña de masas para pizza de Alcalá de Henares. Se tratan de 3 vacantes y donde las funciones de los puestos se centra en apoyar y controlar las diferentes fases de la producción, desde el amasado y fermentación hasta el etiquetado de los productos, con el objetivo de asegurar la calidad y continuidad del proceso.

Entre las tareas más habituales están la manipulación de materias primas, la ayuda en la elaboración de los productos en la línea de producción y la comunicación de incidencias relacionadas con la calidad o la seguridad alimentaria. También será necesario colaborar en la limpieza de equipos e instalaciones y, en algunos casos, realizar labores de carga, descarga y almacenaje de mercancías.

Sin duda, uno de los aspectos clave para optar a este puesto de Domino’s Pizza en Alcalá de Henares es cumplir con el perfil solicitado. Para participar en el proceso de selección es necesario:

Tener finalizada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

No se requiere experiencia previa.

Residir en España.

Contar con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Tener conocimientos básicos en manipulación y conservación de alimentos, limpieza de líneas de producción y prevención de riesgos.

Las condiciones laborales que ofrece Domino’s Pizza son atractivas, ya que el contrato es indefinido, con jornada completa y un salario que oscila entre 1.100€ y 1.300€ brutos al mes, según convenio y puesto desempeñado. Además, se trata de un empleo estable en una empresa sólida dentro del sector de la hostelería y la restauración, que ofrece posibilidades de desarrollo profesional.

Cómo enviar el currículum a Domino’s Pizza

Domino’s Pizza asegura un proceso de selección basado en competencias profesionales y en la igualdad de oportunidades. Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de la plantilla en Alcalá de Henares, puedes inscribirte siguiendo estos pasos:

Dirígete al portal de empleo donde se encuentra publicada la oferta. Revisa con detalle las condiciones y requisitos de la vacante. Pulsa en el botón “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado.

Una vez completada la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa. Si tu perfil encaja con lo solicitado, recibirás una llamada para concertar una entrevista y avanzar en el proceso de selección.