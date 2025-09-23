DIA necesita incorporar 69 personas para trabajar en tiendas, almacenes y oficinas: estudios mínimos de E.S.O.

La cadena de supermercados DIA ha publicado 69 ofertas de empleo en su portal web para este mes, con el objetivo de reforzar su plantilla en tiendas, almacenes y oficinas. La compañía busca perfiles muy variados, desde cajeros/as reponedores/as hasta especialistas en productos frescos (pescaderos/as, carniceros/as o charcuteros/as), así como personal administrativo, técnicos de informática, mozos/as de almacén e incluso posiciones en análisis de datos e inteligencia artificial.

Las vacantes se reparten por todo el territorio nacional, destacando incorporaciones en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Además, DIA también ofrece oportunidades en sus oficinas centrales en Las Rozas (Madrid) y en varias delegaciones regionales. Bien, en esta noticia te explicamos como enviar el currículum a DIA.

Abierto el proceso de selección para trabajar en DIA: puestos a cubrir, requisitos y condiciones

Para la mayoría de las posiciones de tienda se requiere titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y disponibilidad horaria de lunes a sábado, con jornadas de entre 20 y 40 horas semanales en turnos rotativos o de tarde. En el caso de los puestos de almacén o repartidores, es necesario contar con carnet de conducir tipo B. Los sueldos se sitúan entre los 16.576 y 20.172,46 euros a jornada completa (ver convenio colectivo DIA)

No es la única cadena que está reforzando plantilla de cara a los próximos meses: supermercados como Mercadona también mantienen abiertas convocatorias de empleo con salarios iniciales desde 1.507 euros. A continuación, algunas de las vacantes publicadas por supermercados DIA:

Cajero/a Reponedor/a en Torrevieja (Alicante).

Pescadero/a en Soria.

Microinformático/a en Delegación Zaragoza.

Cajero/a – Reponedor/a en Mijas (Málaga).

Carnicero/a en Las Lagunas de Mijas (Málaga).

Cajero/a Reponedor/a en Burgos (40 h).

Cajero/a Reponedor/a en Donosti (40 h).

Administrativo/a en Dpto. Administración (Delegación Cataluña).

Cajero/a Reponedor/a en Astillero.

Mozo/a de almacén en centro logístico de Antequera

Cajero/a Reponedor/a en Esplugues de Llobregat (40 h).

Cajero/a Reponedor/a en Castelldefels (40 h).

Preparador/a de pedidos online en El Prat de Llobregat (36 h).

Cajero/a Reponedor/a en Navalmoral (20 h).

Cajero/a Reponedor/a en Hortaleza (30 h, turno rotativo).

Cajero/a Reponedor/a en Torreforta.

Cajero/a Reponedor/a en Bornos (Cádiz).

Jefe/a de Zona en Extremadura.

Pescadero/a en Peñafiel (Valladolid)

Cómo inscribirse en las ofertas de empleo de DIA

Para conseguir uno de estos puestos es necesario enviar el currículum vitae a través del portal de empleo de DIA. Una vez dentro, basta con elegir el área de interés (tiendas, oficinas o almacenes) y pulsar en “Inscribirme a esta oferta” en la vacante deseada. Tras completar el formulario, el equipo de recursos humanos se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para realizar una entrevista. En algunos casos, los candidatos deberán superar un curso de formación remunerado antes de comenzar su actividad laboral.