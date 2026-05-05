Detectan Salmonella en batido proteico vegano de chocolate, vainilla y frutos rojos

La despensa también puede dar sustos, incluso cuando el producto parece de lo más saludable. Esta vez, el aviso llega por un batido proteico vegano en polvo de la marca 226ERS, en el que se ha detectado la presencia de Salmonella spp. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha lanzado la alerta alimentaria tras recibir la notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el SCIRI.

El producto afectado se vende en formato de 700 gramos, se conserva a temperatura ambiente y hay varios sabores implicados: Chocolate, Vanilla y Frutos Rojos. La distribución, según la información disponible, se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional, así que conviene revisar el bote antes de preparar el próximo batido postentreno.

La recomendación oficial es clara: si tienes en casa alguno de los productos incluidos en esta alerta, no lo consumas.

¿Por qué se ha activado la alerta sanitaria?

La alerta se ha activado por la detección de Salmonella spp. en un batido proteico vegano en polvo de la marca 226ERS. AESAN ha tenido conocimiento del caso mediante una comunicación trasladada por la Comunidad Valenciana a través del SCIRI, el sistema que permite coordinar este tipo de avisos entre las autoridades sanitarias.

Tras recibir la notificación, la información se ha trasladado a las comunidades autónomas para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. El objetivo es evitar que estos lotes sigan a la venta y que lleguen a más consumidores.

La salmonela no entiende de modas fitness ni de etiquetas veganas: si un producto contaminado acaba en el vaso, puede provocar una infección alimentaria con síntomas bastante desagradables.

¿Qué batidos están afectados y cómo reconocerlos?

Los productos implicados pertenecen a la marca 226ERS y todos corresponden a Batido Proteico Vegano en Polvo, en envase de 700 g y conservación a temperatura ambiente. Estos son los datos que debes revisar en la etiqueta:

Producto Marca Sabor Peso Lote Fecha Batido Proteico Vegano en Polvo 226ERS Chocolate 700 g 2507B1002 31/07/2027 Batido Proteico Vegano en Polvo 226ERS Chocolate 700 g 2507B1015 31/07/2027 Batido Proteico Vegano en Polvo 226ERS Vanilla 700 g 2511B1011 30/11/2027 Batido Proteico Vegano en Polvo 226ERS Frutos Rojos 700 g 2507B1021 31/07/2027

La distribución se ha realizado en la mayor parte de España, por lo que la revisión no afecta solo a una comunidad concreta. Si compras proteína en polvo de forma habitual, especialmente de esta marca, merece la pena comprobar el sabor, el lote y la fecha antes de usarla.

¿Qué síntomas puede provocar la salmonelosis?

La salmonelosis suele aparecer con síntomas gastrointestinales. Según la información facilitada en la alerta, hay que prestar especial atención a la aparición de diarrea y/o vómitos, sobre todo si vienen acompañados de fiebre y dolor de cabeza.

Si has consumido alguno de los lotes afectados y notas síntomas compatibles, la recomendación es acudir a un centro de salud e informar de que podrías haber tomado un producto incluido en esta alerta alimentaria. Ese dato ayuda al personal sanitario a valorar mejor el caso.

No conviene intentar “aguantar” si los síntomas son intensos, si hay fiebre persistente o si la persona afectada pertenece a un grupo vulnerable, como niños pequeños, personas mayores, embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado.

¿Qué debes hacer si tienes este batido en casa?

Antes de preparar otro shaker, revisa el envase con calma. Si coincide con alguno de los lotes afectados, sigue estas indicaciones:

No lo consumas. Aunque el bote esté abierto y parezca estar en buen estado, la recomendación es abstenerse de tomarlo. Aparta el producto. Mantenlo separado de otros alimentos para evitar confusiones. Comprueba sabor, lote y fecha. Los sabores afectados son Chocolate, Vanilla y Frutos Rojos, con los lotes indicados anteriormente. Devuélvelo o sigue las indicaciones del punto de venta. Las autoridades han pedido la retirada de los canales de comercialización. Vigila posibles síntomas. Si lo has consumido y aparecen diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, acude a un centro de salud.

En resumen: si tienes un batido proteico vegano en polvo 226ERS de 700 g en casa, revisa la etiqueta. Y si coincide con los lotes de la alerta, mejor dejar el entrenamiento para otro momento que convertir el batido en una visita médica.