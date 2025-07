Despedido por fichar y abandonar su puesto para ir a hacer la compra: encima recibe indemnización de 24.000 euros

Un comercial de una empresa de telecomunicaciones fue despedido por reiteradas ausencias de su puesto de trabajo, aunque este había fichado su jornada laboral. Después de un descenso notable en su productividad, la empresa inició una investigación y descubrió que el trabajador abandonaba su puesto para realizar actividades personales, lo que motivó su despido disciplinario en abril de 2023. La empresa, al descubrir que el empleado falsificaba su registro horario, alegó que no cumplía con sus obligaciones laborales, pero el trabajador impugnó la decisión.

Investigación laboral y falta de pruebas suficientes para el despido

El Juzgado de lo Social Número 2 de Ourense determinó que no existían pruebas suficientes para declarar el despido como procedente. El tribunal argumentó que las ausencias del trabajador no se habían prolongado lo suficiente como para justificar un despido disciplinario, y también destacó que la empresa no había establecido un nivel de rendimiento mínimo ni había advertido al empleado sobre su comportamiento. Esta falta de fundamentación llevó a la resolución de que el despido era improcedente.

Sentencia favorable para el trabajador tras el recurso de la empresa

La empresa intentó revertir la decisión a través de un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, solicitando la nulidad de la sentencia. Sin embargo, el TSJG ratificó la resolución del Juzgado de lo Social, argumentando que la valoración del caso había sido correcta. El fallo confirmó que el despido era improcedente, lo que llevó a que la empresa tuviera que indemnizar al trabajador con una cantidad de 24.394,08 euros.

Consecuencias para las empresas en casos de despido disciplinario improcedente

Este fallo pone de manifiesto la importancia de que las empresas sigan protocolos claros y establecidos cuando decidan aplicar un despido disciplinario. La sentencia refuerza la necesidad de proporcionar pruebas adecuadas, así como de informar y advertir a los trabajadores sobre cualquier comportamiento que pueda afectar su desempeño laboral. La resolución, que obliga a la empresa a indemnizar al trabajador, subraya las consecuencias económicas que pueden derivarse de un despido sin justificación legal adecuada.