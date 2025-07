Denuncia a su empresa tras 15 años de baja por no subirle el sueldo: gana 61.500 euros al año sin trabajar

Un trabajador que lleva 15 años de baja médica, presentó una denuncia contra la empresa tecnológica por no actualizar su salario durante ese largo periodo. A pesar de haber sido incluido en un plan de salud para discapacitados, el afectado sostiene que la cantidad percibida no es suficiente, ya que no ha tenido incrementos salariales desde 2013, año en que se acordó el plan.

En 2013, IBM ofreció a la empresa un pago anual de 61.500 euros, correspondiente al 75% de su salario original de 82.000 euros, con el compromiso de seguir recibiendo dicha cantidad hasta que se recuperara, se jubilara o falleciera. El trabajador, sin embargo, considera que este acuerdo es injusto, ya que no se ha ajustado a la inflación ni ha recibido incrementos salariales, lo que le lleva a acusar a la empresa de discriminación por discapacidad.

Las pruebas de la discriminación alegada

El caso fue presentado ante los tribunales laborales, donde la compañía argumentó que la falta de aumento salarial constituía una discriminación por discapacidad, pues, según él, los trabajadores activos reciben incrementos salariales, pero los inactivos no. Sin embargo, se defendió que el plan ofrecido a Clifford ya era “suficientemente generoso”, y que el trato ofrecido a empleados con discapacidad no podría considerarse discriminatorio.

La empresa argumentó que el acuerdo fue una opción pactada, con un pago estable que garantizaba la seguridad financiera del trabajador. No se ofrecieron pruebas adicionales que sugirieran una alteración en las condiciones acordadas, lo que hizo que el tribunal considerara innecesaria una modificación de los términos del plan.

El fallo judicial: El juez desestima la demanda presentada por el trabajador

El Juzgado de lo Social falló a favor de la empresa y desestimó la denuncia presentada por el trabajador. En su resolución, el juez subrayó que el trabajador había recibido un “beneficio muy sustancial” y que la diferencia entre los salarios de empleados activos e inactivos no podía considerarse un detrimento derivado de la discapacidad. Citas clave del fallo judicial:

“Que el empleado activo pueda recibir aumentos salariales, pero los empleados inactivos no, es una diferencia, pero no es un detrimento causado por la discapacidad.”

“La queja de Clifford sobre la falta de aumentos salariales no se sostiene, pues el plan sigue brindando un beneficio sustancial, incluso si no se ajusta a la inflación.”

El juez explicó que, aunque la inflación podría afectar el poder adquisitivo del trabajador, el plan garantizaba un ingreso estable, lo cual consideró un beneficio importante, incluso si no se incrementaba anualmente.

Comparación con otros casos similares

Este tipo de demandas no es único, ya que en varias ocasiones los empleados en baja médica han llevado a los tribunales el tema de la falta de ajustes salariales. Sin embargo, el fallo de este caso es consistente con decisiones anteriores en las que los tribunales han considerado que los trabajadores inactivos por razones médicas no tienen derecho a recibir aumentos salariales como los que se aplican a los empleados activos.

Aunque las demandas por discriminación por discapacidad han aumentado en los últimos años, este tipo de sentencias refuerzan la idea de que los acuerdos de beneficios laborales para personas con discapacidad deben ser considerados suficientemente generosos, y que las empresas no están obligadas a hacer ajustes salariales adicionales si el beneficio ya ofrece una seguridad financiera.

Consecuencias para empleados y empresas

La resolución de este caso tiene importantes implicaciones tanto para los trabajadores como para las empresas. La decisión refuerza la postura de que las compañías no tienen la obligación de realizar ajustes salariales automáticos a los trabajadores inactivos por baja médica, incluso si el salario se ve afectado por la inflación. Posibles efectos de la sentencia:

Para los empleados: Los trabajadores con bajas prolongadas deberán ser conscientes de que sus salarios no se ajustarán automáticamente a la inflación y podrían enfrentarse a limitaciones en cuanto a las expectativas salariales a largo plazo.

Para las empresas: Las compañías podrían revisar sus políticas de beneficios para empleados con discapacidad o en baja médica, buscando soluciones que prevengan futuras demandas similares.

Este fallo podría servir como precedente para otros casos de empleados que se encuentren en situaciones similares, destacando la necesidad de revisar las condiciones acordadas en los planes de salud o compensación para evitar conflictos laborales en el futuro.