Dejar el aire encendido todo el día o apagarlo y volver a encenderlo: la opción que más ahorra según los técnicos

En verano, el aire acondicionado es ese aliado que permite sobrevivir al calor en casa sin perder la paciencia. El problema llega cuando el uso se traduce en un susto al ver la factura de la luz. La duda clásica: ¿dejarlo encendido todo el día o apagarlo y volver a encenderlo cuando aprieta el calor? Resolverla no es solo una cuestión de confort, también de consumo y de vida útil del equipo. Entender cómo funciona y adoptar hábitos responsables marca la diferencia. Aquí te contamos, de forma clara y útil, cómo ahorrar sin renunciar al fresquito.

¿Qué compensa más: dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo y encenderlo?

Según especialistas de TS Clima, encender el equipo hasta lograr una temperatura agradable, apagarlo y volver a ponerlo cuando vuelve el calor es una práctica que dispara el consumo. Cada arranque obliga al sistema a reiniciarse y trabajar a máxima potencia, lo que provoca picos de consumo, es decir, subidas bruscas de electricidad al arrancar con fuerza.

A modo de guía rápida, así se comportan las dos estrategias más comunes:

Estrategia Consumo eléctrico Impacto en el equipo Encendido continuo mientras estás en casa Mantiene la temperatura de manera gradual y evita picos Funcionamiento más estable Apagar y encender varias veces al día Arranques a máxima potencia con picos elevados Mayor desgaste del compresor y posible vida útil más corta, con reparaciones o sustituciones costosas

Por tanto, si vas a estar en casa, compensa mantener el aparato funcionando de forma continua para sostener una temperatura estable y esquivar esos picos. No confundir con dejarlo encendido cuando no hay nadie: si te ausentas muchas horas, conviene apagarlo para no gastar energía sin ningún beneficio.

¿Por qué los encendidos y apagados suben la factura?

Cuando se enciende el aire acondicionado, el compresor (la pieza que inicia el ciclo de enfriamiento) arranca desde cero y consume un extra de energía para volver a bajar la temperatura. Si ese proceso se repite varias veces al día, el gasto acumulado acaba siendo mayor que mantener una temperatura constante.

Además, los arranques frecuentes someten al compresor a más desgaste. En consecuencia, se puede acortar la vida útil del equipo y aparecerán antes las reparaciones o incluso sustituciones, que no son precisamente baratas. La factura, ya se sabe, no perdona.

¿A qué temperatura ajustarlo para gastar menos en casa?

Lo ideal es programar el termostato alrededor de 24-26 °C. No obstante, bajar la temperatura en exceso puede generar un consumo desproporcionado y no siempre aporta un confort mayor.

Además, el modo auto o económico ayuda a mantener una temperatura estable ajustando automáticamente la potencia y el funcionamiento del equipo. De este modo se evitan picos innecesarios y el sistema trabaja con más tranquilidad.

Consejos prácticos para usar el aire acondicionado y ahorrar sin pasar calor

Si quieres ahorrar sin pasar calor, aplica estas 8 recomendaciones sencillas que marcan la diferencia en el día a día.

Mantén una temperatura adecuada: programa el termostato alrededor de 24-26 °C para equilibrar confort y consumo.

Usa el modo auto o económico: ajusta automáticamente la potencia para mantener la temperatura sin picos de consumo.

Cierra puertas y ventanas: evita entradas de aire caliente que obliguen al equipo a trabajar más.

Utiliza ventiladores para repartir el aire frío: mejora la sensación de frescor sin elevar el gasto.

Limpia y revisa los filtros con regularidad: un equipo con filtros sucios rinde peor y consume más.

Apaga el aparato cuando no haya nadie en casa: si vas a salir muchas horas, conviene apagarlo para no gastar energía innecesaria.

Aprovecha la ventilación nocturna: si refresca por la noche, abre ventanas para bajar la temperatura interior y reducir el uso del aire.

Instala un termostato programable o control inteligente: permite adaptar el funcionamiento del equipo a tus horarios y necesidades.

Con estos hábitos, mantendrás la casa confortable, reducirás el consumo y alargarás la vida útil del aire acondicionado. Por tanto, el ahorro llega por dos caminos: menos picos de consumo y menos averías, lo que se nota en la factura y en la tranquilidad de tu bolsillo.