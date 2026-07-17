Abre un impresionante parque de dinosaurios de 33.000 metros cuadrados con cinco recorridos temáticos y entradas desde 12 euros

El nuevo recinto de Outeiro de Rei, en Lugo, ofrece cinco paseos temáticos y 23 figuras animatrónicas en plena naturaleza. Los menores de tres años pueden acceder gratuitamente.

Terra Núblar ya recibe visitantes tras su inauguración el 13 de julio de 2026. Este parque de dinosaurios en Lugo ocupa un robledal de 33.000 metros cuadrados y propone un recorrido familiar por distintas etapas de la prehistoria, con animales a tamaño real dotados de movimiento y sonido.

Terra Núblar reúne 23 figuras animatrónicas en un robledal de Lugo

El recinto cuenta con 23 representaciones de dinosaurios, reptiles voladores y animales de la Edad de Hielo. Entre ellas aparecen ejemplares tan conocidos como el Tyrannosaurus rex, el Spinosaurus, el Velociraptor, el Triceratops, el Brachiosaurus, el mamut lanudo y el tigre dientes de sable.

Una de las figuras más llamativas es el Diplodocus, que alcanza los 22 metros desde la cabeza hasta la cola. Su instalación requirió un montaje especialmente complejo debido a sus dimensiones. El parque combina estas recreaciones con senderos, estanques y árboles centenarios integrados en el paisaje.

La apertura ha despertado una notable expectación. La iniciativa, promovida por Rebeca Fernández y Javier Ferreiro, había vendido más de 2.000 entradas antes de comenzar a recibir público. El recinto incorpora también una zona de juegos, espacio de pícnic, cafetería, quiosco y tienda. Está adaptado para personas con necesidades de asistencia especial y permite la entrada de perros con correa.

Los cinco paseos temáticos recorren la Edad de Hielo y el Cretácico

La visita se organiza mediante cinco itinerarios señalizados. El Paseo de Mila está dedicado a la Edad de Hielo e incluye mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes esteparios y osos de las cavernas. El Paseo de Voladores presenta reptiles como el Quetzalcoatlus y el Pteranodon.

El Paseo de Victoria concentra los grandes carnívoros, entre ellos el Spinosaurus, el Allosaurus y el Tyrannosaurus rex. El Paseo de Herbívoros reúne especies del Jurásico, como el Stegosaurus y el Diplodocus, mientras que el Paseo de Carmen está reservado para herbívoros del Cretácico, como el Iguanodon, el Ankylosaurus y el Triceratops.

Estos son los precios, descuentos y horarios del parque Terra Núblar

La entrada general para jóvenes y adultos a partir de 13 años cuesta 15,50 euros. Los niños de 4 a 12 años pagan 12 euros y los menores de tres años tienen acceso gratuito. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33% disponen de una tarifa especial de 5 euros.

El parque ofrece además una segunda visita reducida por 10 euros, disponible únicamente al salir del recinto, y una tarjeta anual personalizada e intransferible por 60 euros.

Durante la temporada alta abre de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 19:00 horas. En temporada baja funciona de miércoles a domingo, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas. La última entrada se permite una hora antes del cierre.

Cómo llegar al parque de dinosaurios Terra Núblar desde el centro de Lugo

Terra Núblar se encuentra en As Cavadas 7A, Vilela, dentro del municipio lucense de Outeiro de Rei. El acceso en coche puede realizarse mediante la autovía A-6 o la carretera N-VI, tomando la salida correspondiente hacia Outeiro de Rei. El recinto dispone de aparcamiento.

También existen líneas de autobús interurbano entre Lugo y Outeiro de Rei. Desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, el trayecto por carretera dura aproximadamente una hora a través de la A-54.