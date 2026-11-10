Decathlon anuncia 800 vacantes para Navidad y prepara entrevistas en Barcelona el 12 de noviembre

Decathlon abre su campaña de Navidad con puestos en tiendas y logística. Barcelona acogerá otra jornada de selección esta semana.

Decathlon anunció el 5 de noviembre una campaña para incorporar a 800 personas durante la Navidad en España. Las oportunidades abarcan tiendas y centros logísticos, con diferentes jornadas para responder al aumento de actividad. Además, el jueves 12 celebrará un Talent Day en Barcelona. Allí, los candidatos podrán conocer a responsables de tiendas y participar en entrevistas. La selección combina así las candidaturas del portal corporativo con encuentros presenciales.

Decathlon busca vendedores, técnicos de taller y personal logístico

La campaña incluye vendedores deportistas, responsables de sección, técnicos de taller, operarios y responsables logísticos. La compañía ofrece jornadas completas, parciales y de fin de semana, estas últimas especialmente orientadas a estudiantes. El anuncio no fija un salario común ni una duración idéntica para todas las contrataciones. Esas condiciones deben localizarse en cada ficha. Para comparar opciones, resulta útil distinguir primero entre trabajar de cara al público, reparar material deportivo o gestionar mercancías. Son actividades diferentes dentro de una misma campaña.

La afinidad con el deporte y la atención al cliente aparece entre los criterios destacados por la empresa. Quien prepare su candidatura puede explicar qué disciplinas conoce y qué tareas ha desempeñado anteriormente. La guía sobre un currículum profesional ayuda a ordenar esa información sin convertir el documento en una lista de aficiones. Si se busca un puesto de taller, la experiencia técnica merece un espacio propio. Para logística, interesa describir con precisión las operaciones realizadas, evitando atribuirse conocimientos que después no puedan demostrarse.

La experiencia previa cambia según el puesto solicitado

Las preguntas frecuentes del portal corporativo indican que el 99% de sus puestos no requiere experiencia previa. Es una referencia general de la empresa, no una garantía aplicable automáticamente a cada oferta navideña. La misma página permite presentar candidaturas a varias vacantes cuando encajan con el perfil. También explica cómo dejar el currículo si todavía no aparece una oportunidad adecuada en la ciudad elegida. El sistema admite, por tanto, buscar una oferta concreta y mantenerse disponible para futuras necesidades del centro.

El portal también aclara que las preguntas opcionales de una candidatura no provocan una exclusión automática cuando quedan sin contestar. Tras la inscripción, el candidato recibe información por correo electrónico y el centro contacta con los perfiles seleccionados. Haber sido descartado anteriormente tampoco impide volver a presentarse a una oportunidad adecuada. Para las prácticas académicas, la empresa exige que exista un convenio con el centro de estudios. Son vías distintas: una candidatura a un empleo y una estancia formativa tienen condiciones de acceso propias.

Barcelona reunirá candidatos el jueves en dos turnos

El Talent Day de Barcelona está convocado para el 12 de noviembre, con sesiones de 9.30 a 11.30 y de 12.00 a 14.00. La organización prevé recibir a más de 200 candidatos. Esa cifra corresponde a participantes, no a puestos comprometidos. La jornada comenzará con una presentación de trabajadores de Decathlon y continuará con entrevistas rápidas. Participarán responsables de sección y directores de tienda. Los perfiles buscados para este encuentro son vendedores deportistas, con interés por atender al cliente y compartir conocimientos sobre deporte.

La convocatoria comprende establecimientos de Barcelona y localidades cercanas, entre ellos L’illa, Ramblas, Badalona, La Maquinista, Diagonal Mar, Terrassa y Sant Cugat. También figuran Mollet, Sant Boi, Esplugues, Gran Via y varios formatos City. La información oficial del encuentro incorpora el enlace específico para Barcelona. La empresa organizó otra jornada en Bilbao el 6 de noviembre, una fecha ya pasada. Para esta semana, la cita anunciada que continúa pendiente es la barcelonesa, con ambos turnos publicados.

El portal permite conocer las áreas y las condiciones de desarrollo

La página corporativa sobre carreras profesionales diferencia tiendas, logística y servicios centrales, y describe más de 300 oficios dentro de la organización. También recoge formación, movilidad profesional y beneficios para sus equipos. Entre estos aparecen descuentos, seguro de vida y opciones de retribución flexible. El acceso al seguro de salud y el plan de jubilación forman parte de esa presentación general. Cada candidato debe contrastar las condiciones asociadas a su incorporación, especialmente cuando compara una contratación de campaña con una trayectoria de mayor duración.

La participación accionarial tiene una condición concreta: la compañía la presenta para sus empleados con contrato indefinido. No debe darse por incluida automáticamente en un refuerzo temporal. El acceso a las vacantes se realiza desde Trabaja con nosotros, donde se selecciona la oportunidad correspondiente. Una vez identificada, preparar ejemplos breves de atención al cliente o resolución de problemas ayuda a preparar una entrevista. El anuncio de Navidad no establece una fecha única de cierre para los 800 puestos. Cada proceso depende de su oferta y del avance de la selección.