Adiós a los gimnasios CR7 Fitness by Crunch: desaparecen en España tras perder fuerza y deja paso a UFC Gym

En España, montar un gimnasio ya no consiste solo en llenar una sala de máquinas y confiar en un nombre famoso. La competencia aprieta, los hábitos cambian y cada cadena busca su hueco casi a diario. En ese tablero, ni siquiera un proyecto ligado a Cristiano Ronaldo ha conseguido mantener el ritmo. CR7 Fitness by Crunch ha cerrado su etapa en el país y sus centros ya tienen nuevo dueño.

La facturación de la sociedad que gestionaba el negocio pasó de más de 2,3 millones de euros en 2023 a cerca de 1,7 millones en 2024, una caída que deja claro que las cuentas no estaban para muchos excesos. Con menos ingresos, una plantilla reducida y solo seis centros en territorio nacional, la marca ha acabado cambiando de manos.

¿Por qué Cristiano Ronaldo cierra sus gimnasios en España?

CR7 Fitness by Crunch nació con una ambición clara de crecer en el mercado español del fitness, pero con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza. La sociedad que gestionaba el negocio encadenó una caída relevante en sus ingresos y cerró la etapa con un beneficio final reducido, una señal de que el modelo cada vez resultaba menos rentable. De hecho, el frenazo no fue puntual, sino sostenido.

El impacto también se notó en el empleo. La plantilla pasó de más de un centenar de trabajadores a apenas una veintena, un recorte muy fuerte que retrata bien las dificultades del proyecto. Además, la estrategia inicial de expansión se apoyó en la integración de gimnasios ya existentes, en lugar de levantar nuevos centros desde cero, y eso dejó una red poco homogénea, con diferencias en tamaño, costes y posicionamiento.

A esa falta de uniformidad se sumó otro problema importante: la marca dependía en buena parte del tirón mediático de Cristiano Ronaldo. Tras su salida de España en 2018, ese efecto perdió peso. Por otro lado, la pandemia frenó el crecimiento del sector, obligó al cierre de varios establecimientos y dejó la red reducida a solo seis centros en territorio nacional.

¿Qué cifras muestran el retroceso de CR7 Fitness by Crunch?

Los números explican bastante bien por qué esta etapa ha terminado. No hace falta darle demasiadas vueltas cuando la facturación baja, la plantilla se encoge y la red se queda en seis centros. Estos son los datos clave del negocio en España.

Indicador Situación anterior Último dato citado Facturación Más de 2,3 millones de euros en 2023 Cerca de 1,7 millones de euros en 2024 Plantilla Más de un centenar de trabajadores Apenas una veintena Red de centros Expansión mediante integración de gimnasios existentes Solo seis centros en España

Por tanto, el problema no fue solo una cuestión de imagen, sino de estructura y resultados. La red creció rápido, sí, pero lo hizo sobre bases muy distintas entre sí, algo que complicó construir una identidad clara de marca y sostener un negocio competitivo en un sector que cambia a toda velocidad.

¿Quién compra los gimnasios y qué cambia con UFC Gym en España?

Ante este escenario, Cristiano Ronaldo ha optado por desprenderse del negocio y abrir una nueva etapa para los centros. Los gimnasios han sido adquiridos por el grupo vinculado a la Ultimate Fighting Championship, lo que supone el desembarco de UFC Gym en el mercado español del fitness. Detrás de la operación está TKO Group Holdings, un gigante del entretenimiento deportivo que también integra la lucha libre profesional.

En este grupo tiene un papel destacado Dwayne Johnson, conocido como The Rock, que forma parte del consejo de administración y actúa como imagen global de la marca. Es decir, no se trata solo de un cambio de propietario, sino de un relevo con una estrategia muy distinta y con un perfil internacional muy marcado.

La nueva etapa plantea una transformación completa del negocio. UFC Gym apuesta por dos líneas diferenciadas: centros integrales de entrenamiento y espacios centrados en boxeo, kickboxing o artes marciales mixtas, conocidas como MMA. Esta especialización busca aprovechar el interés creciente por este tipo de disciplinas en España, un fenómeno impulsado también por figuras como Ilia Topuria.

Además, el grupo ha anunciado un plan de expansión agresivo. Ese plan incluye la apertura de nuevos centros y el desarrollo de franquicias, es decir, negocios operados bajo la misma marca. A escala global, UFC Gym cuenta ya con más de 170 instalaciones y cientos de ubicaciones en desarrollo, una cifra que deja clara la ambición con la que aterriza en este mercado.

¿Qué deben mirar los usuarios tras la venta de los gimnasios?

Para quienes entrenan en alguno de estos centros, la parte práctica está en seguir de cerca cómo se concreta el cambio. Con la información disponible, hay varios puntos claros que conviene vigilar para entender qué puede pasar con cada gimnasio en esta nueva fase.

Comprobar si su centro forma parte de los seis gimnasios que seguían operando en España. Revisar si el centro adopta el modelo de UFC Gym, ya sea como espacio integral de entrenamiento o como instalación enfocada en boxeo, kickboxing o MMA. Estar atento al plan de expansión y franquicias anunciado por el grupo, porque marcará cómo se reorganiza la red en el mercado español.

En consecuencia, la salida de CR7 Fitness by Crunch no se queda en un simple cambio de cartel en la puerta. Supone el cierre de un proyecto que fue perdiendo fuelle y la llegada de una marca que quiere crecer con una propuesta más especializada. Ahí, precisamente, se jugará el verdadero futuro de estos gimnasios en España.