Daniconprisa ha mostrado su viaje de Matalascañas a Sanlúcar, difundido con una duración aproximada de 25 minutos. Las excursiones publicadas duran más tiempo.

El viaje de Matalascañas a Sanlúcar que Daniel López, conocido como Daniconprisa, mostró en redes combina un vehículo 4×4 y una barcaza. Esta experiencia tiene una duración aproximada de 25 minutos, aunque ese tiempo no está garantizado para otros viajeros. Para reproducirlo, deben comprobarse los transportes disponibles, porque circular por la playa con un coche particular exige autorización.

Qué significa viajar de Matalascañas a Sanlúcar por Doñana

El trayecto mostrado sigue la playa de Doñana hasta la desembocadura del Guadalquivir y termina cruzando hacia Bajo de Guía, en Sanlúcar. El creador explicó que veraneaba en Matalascañas y que parte de su familia estaba al otro lado, en la localidad gaditana. Su experiencia permite entender por qué dos destinos próximos sobre el mapa requieren un gran rodeo cuando se viaja por carretera. El propio protagonista reconoció que su familia seguiría utilizando el recorrido habitual.

El artículo 33.5 de la Ley 22/1988 de Costas prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos en las playas. Por tanto, disponer de un todoterreno propio no permite reproducir libremente el recorrido. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) identifica a Marismas del Rocío como concesionaria del itinerario sur. La protección del espacio condiciona cómo se accede al interior, mientras que el Ministerio sí recoge el tránsito peatonal libre por su playa.

Las visitas para adultos parten de 35 euros y duran varias horas

La Cooperativa Marismas del Rocío publica una visita desde El Acebuche, próximo a Matalascañas, con una duración aproximada de cuatro horas. La tarifa anunciada es de 35 euros para adultos y 20 euros para niños de cuatro a ocho años. Los menores de cuatro años entran gratis. El recorrido incluye paradas y explicaciones de un guía, y regresa al centro de salida. Comprar esa excursión permite visitar Doñana, pero no equivale a reservar un traslado con destino final en Sanlúcar.

La misma cooperativa anuncia otra modalidad desde Sanlúcar, con un precio desde 50 euros y una duración aproximada de dos horas y media. Incluye la barcaza desde Bajo de Guía, una visita en 4×4 y el regreso en el buque Real Fernando. El punto de llegada vuelve a ser Sanlúcar. La reserva debe hacerse con antelación, llamando al 956 363 813 para consultar las salidas. Estas tarifas corresponden a visitas turísticas completas y no deben atribuirse al traslado mostrado por Daniconprisa.

La barcaza admite bicicletas y su último regreso depende de la luz

El cruce del Guadalquivir tiene sus propias condiciones. Visitas Doñana informa de un servicio de barcaza durante todo el año, sin reserva previa y con salidas según la demanda. Funciona desde las 8:00 hasta una hora antes del anochecer. El último regreso cambia con las horas de luz, por lo que no tiene una hora fija durante todo el año. Quien combine esta embarcación con otro transporte debe confirmar ambos servicios y dejar margen para el enlace entre las dos orillas.

Las barcazas también admiten bicicletas, una opción recogida por Turismo de Almonte para ir desde Matalascañas hasta Punta de Malandar. La ficha municipal sitúa ese itinerario en 33 kilómetros, con un tiempo estimado de tres horas y dificultad física media. Se pedalea por la arena compacta que deja la bajamar. Los 25 minutos difundidos corresponden al desplazamiento motorizado del vídeo. El recorrido cicloturista exige esfuerzo y depende del estado de la playa, un factor que debe considerarse al elegir cómo viajar.

Cómo organizar el recorrido sin confundir visita y traslado

Antes de reservar, hay que precisar si se busca una excursión con regreso o un traslado para permanecer en la otra localidad. Para las visitas, el MITECO contempla recoger viajeros en Punta de Malandar, frente a Sanlúcar, mediante acuerdo previo con la concesionaria. Facilita el teléfono 959 430 432 y el correo info@donanavisitas.es para solicitar información. Quien quiera desplazarse entre localidades debe preguntar específicamente por esa posibilidad, su precio y las condiciones del regreso. El tiempo anunciado en redes no sustituye esa confirmación.

Quienes lleguen en coche también deben organizar dónde dejarlo y cómo volver a recogerlo. La visita desde El Acebuche indica que el vehículo particular permanece en su aparcamiento durante la excursión. Si la estancia incluye el núcleo turístico, resulta útil consultar el aparcamiento en Matalascañas según la fecha del viaje. Para hacer el tramo costero en bicicleta, el operador recomienda comenzar unas tres horas antes de la bajamar.

La información sobre acceso peatonal puede comprobarse en la guía oficial de Doñan