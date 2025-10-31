David, autónomo de 75 años, sigue trabajando porque su pensión no le alcanza ni para lo básico

La propuesta de elevar entre un 1% y un 2,5% las cuotas, con congelación para quienes menos facturen, reabre el debate. El testimonio de un fontanero jubilado que continúa trabajando ilustra la presión en las pensiones.

En las últimas semanas, las cuotas de los autónomos han vuelto al centro de la conversación: primero por la indignación, después por la rectificación del Gobierno y, ahora, por una nueva subida que sigue sobre la mesa. ¿El contexto? Un aumento de entre el 1% y el 2,5%, con la idea de congelarlo para los que ingresen menos.

Qué supone la nueva subida de cuotas para los trabajadores autónomos y por qué vuelve a encender el malestar

La posibilidad de un incremento, aunque moderado, llega tras días de protestas y mensajes de alivio por la rectificación inicial. No obstante, la propuesta continúa viva y mantiene en vilo a un colectivo que siente cada euro como determinante a fin de mes.

¿Te afectaría de lleno o apenas lo notarías? Dependerá de los ingresos. La previsión es congelar el alza a quienes menos facturen, pero la inquietud persiste: cualquier subida suma en un contexto de márgenes ajustados.

Quiénes pueden verse más afectados y por qué sus pensiones tienden a quedarse cortas al finalizar su vida laboral

Muchos autónomos acaban buscando ingresos extra, porque sus prestaciones no son equiparables a las de un asalariado. De hecho, el 41% cobra por debajo de 27.480 euros al año (2.290 euros mensuales). Y con un coste de vida medio en torno a los 1.000 euros sin contar alquiler, la ecuación se complica.

A ello se suma la carga fiscal: en promedio, destinan el 54,4% de los ingresos brutos a IRPF, IVA y cotizaciones. Por tanto, un autónomo que ingresa 30.000 euros netos anuales puede terminar reservando entre 12.000 y 16.000 euros para impuestos y cotizaciones. ¿Cuánto queda entonces para ahorrar o para reforzar su futura pensión?

Antes de seguir, vamos al grano con cuatro claves que ayudan a entender el escenario actual.

Subida propuesta de cuotas entre el 1% y el 2,5%, con congelación para quienes menos facturen.

41% de los autónomos por debajo de 27.480 euros anuales, ingresos ajustados.

Coste de vida medio en torno a 1.000 euros mensuales, sin alquiler.

Carga fiscal media del 54,4% sobre ingresos brutos, presión persistente.

En consecuencia, no es raro que muchos busquen alternativas de ingresos o fórmulas de ahorro para no depender solo de la pensión pública.

El testimonio de David y la inversión para complementar una pensión limitada en un negocio familiar

David, fontanero autónomo de 75 años, sigue al pie del cañón en su negocio pese a estar jubilado. Este fenómeno no es excepcional en actividades familiares, donde el oficio y la clientela sostienen una forma de vida. Empezó a trabajar por cuenta propia con 24 años y conoce bien las idas y venidas del sector.

En una entrevista en La Linterna de COPE, resumió por qué decidió invertir durante su etapa activa: “Mi mujer y yo hemos trabajado aquí, mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, la mitad, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente”. Su mensaje es claro: sin ese colchón, llegar a fin de mes sería cuesta arriba.

¿La conclusión? Para muchos, combinar pensión, ingresos residuales del negocio e inversión se ha convertido en una estrategia de supervivencia más que en una opción.

Datos que ayudan a entender la presión fiscal y el coste de vida de autónomos en la situación actual

Para visualizar el impacto, estos indicadores condensan la foto que impulsa las protestas y el debate público.

Dato Valor Subida de cuotas planteada Entre el 1% y el 2,5% Posible medida para rentas bajas Congelación del incremento Pensión de la esposa de David 1.000 € Pensión de David 500 € Autónomos bajo 27.480 € anuales 41% Coste de vida medio (sin alquiler) ~1.000 € Carga media en impuestos y cotizaciones 54,4% Ejemplo con 30.000 € netos anuales 12.000–16.000 € a impuestos y cotizaciones

Estos datos ponen en contexto la presión diaria del colectivo. Por eso, cada ajuste en cuotas, por pequeño que parezca, pesa; y, por otro lado, cualquier alivio a rentas bajas es un respiro necesario.