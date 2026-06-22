Dabiz Muñoz sorprende con un nuevo proyecto gastronómico tras comprar una parcela de 3 millones de euros

El chef madrileño prepara un nuevo proyecto gastronómico en Boadilla del Monte que no será ni DiverXO ni StreetXO. La apertura está prevista para 2028 y el edificio deberá estar levantado antes de que termine 2027.

Dabiz Muñoz amplía su mapa gastronómico con un nuevo restaurante en Boadilla del Monte, al noroeste de Madrid. El cocinero se ha adjudicado, a través de Pig Wings, una parcela municipal situada cerca de la Ciudad Financiera del Banco Santander por 2,6 millones de euros, una cifra que se eleva a unos 3 millones con el IVA.

La operación, adelantada por El Confidencial y recogida por otros medios, todavía debe formalizarse en escritura pública. Aun así, la sociedad vinculada al chef ya habría aportado un aval bancario cercano a los 134.000 euros como garantía.

La parcela de Boadilla costará 3 millones y exige plazos ajustados

El terreno adjudicado permitirá levantar desde cero un edificio destinado a hostelería. El proyecto tendrá que cumplir unos plazos muy concretos: las obras deberán comenzar en un máximo de seis meses desde la firma de la compraventa y la construcción deberá quedar finalizada antes de que termine 2027.

La apertura al público se sitúa, previsiblemente, en 2028. Por ahora no se ha desvelado el concepto gastronómico del futuro local, aunque las informaciones publicadas apuntan a un espacio independiente dentro del universo empresarial de Muñoz, no a una réplica de sus marcas actuales.

La ubicación también refuerza el atractivo empresarial de Boadilla del Monte, un municipio que ya cuenta con un fuerte peso corporativo por la presencia de la sede del Banco Santander y por nuevos desarrollos en su entorno.

El restaurante no será el traslado de DiverXO al noroeste de Madrid

La coincidencia de fechas ha generado dudas sobre el futuro de DiverXO, pero las fuentes citadas por los medios descartan que el restaurante de Boadilla vaya a sustituir al actual tres estrellas Michelin. DiverXO continúa en el hotel NH Collection Eurobuilding y figura en la Guía Michelin España 2026 como restaurante de tres estrellas.

El contrato de alquiler del buque insignia de Muñoz en el NH Eurobuilding está previsto hasta finales de 2027, un calendario que encaja con los plazos de construcción del nuevo edificio. Pese a ello, el proyecto de Boadilla se plantea como una apertura distinta.

Muñoz ya descartó en 2024 trasladar DiverXO a La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde se había proyectado una inversión de entre 12 y 14 millones de euros. Tras aquella renuncia, el cocinero defendió la búsqueda de un espacio propio para su restaurante más emblemático.

Dabiz Muñoz suma otro proyecto tras abrir StreetXO en Ibiza

Este movimiento llega en un momento de expansión para el chef. A comienzos de junio abrió StreetXO Ibiza, situado en el complejo The Site Ibiza, en Playa d’en Bossa, dentro de una apuesta gastronómica vinculada a Palladium Hotel Group.

Con Madrid, Dubái, Ibiza y ahora Boadilla del Monte en el horizonte, Muñoz sigue ampliando su presencia más allá de DiverXO. La gran incógnita está en el tipo de restaurante que levantará en la nueva parcela y en si este proyecto marcará una nueva línea dentro de su grupo gastronómico.