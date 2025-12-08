Si te ronda por la cabeza montar una pista de pádel, no eres el único: el deporte está en plena forma en España. Más de 100.000 jugadores federados y un tirón extra tras la pandemia lo confirman. La gracia del pádel es que engancha rápido, tiene un punto social importante y no exige un despliegue técnico imposible. Ahora bien, abrir tu pista no va solo de poner cristal y césped: hay que estudiar la demanda, cumplir con licencias y decidir si vas por libre o con franquicia.

La inversión de salida se mueve entre 15.000 y 30.000 € por pista, según materiales y ubicación. Y la pista reglamentaria, por si lo quieres medir ya, son 20 m x 10 m con su cerramiento de vidrio y malla metálica.

¿Cómo abrir una pista de pádel en España, paso a paso?

Lo primero es un estudio de viabilidad con preguntas de las que duelen si no se hacen a tiempo: ¿hay demanda suficiente en la zona? ¿Qué ofrece la competencia? En ubicación, mandan las zonas deportivas y las urbanizaciones; también son, cómo no, las más caras.

A partir de ahí, el camino práctico es este:

Estudio de mercado y viabilidad para confirmar demanda y mapa de competencia. Elección de ubicación (zonas deportivas o urbanizaciones como opciones idóneas). Trámites: licencia de obra si hay construcción, o licencia de actividad si basta con autorizar el uso (público o privado), siempre cumpliendo el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la normativa municipal y autonómica. Definir parámetros técnicos: dimensiones 20 m x 10 m, orientación solar, drenaje y espacio libre alrededor. Construcción: valorar empresa especializada en pistas de pádel (estructuras metálicas, vidrio templado, césped artificial e iluminación LED homologada). Modelo de negocio: número de pistas, precios de alquiler, y si habrá cafetería o tienda; decidir entre marca propia o franquicia.

Con esto claro, toca resolver si la pista será cubierta o al aire libre (lo más habitual es exterior) y ajustar detalles como drenaje, orientación y remates de obra para que el juego sea cómodo y el mantenimiento no se dispare.

Permisos y licencias: qué pide el Ayuntamiento y qué normas se aplican

En lo legal, la ruta depende de la intervención que necesites. Si hay obra, la licencia se solicita en el Ayuntamiento correspondiente. Si basta con una licencia de actividad deportiva, la solicitud variará según el uso (público o privado).

En todos los casos hay una condición que no se negocia: cumplir el CTE, la normativa técnica que debes respetar, además de las ordenanzas municipales y autonómicas. Sí, papeleo habrá, pero mejor atarlo bien que descubrir sorpresas cuando ya esté el cristal puesto.

¿Cuánto cuesta montar una pista de pádel?

La horquilla orientativa por pista va de 15.000 a 30.000 €, y depende de dos variables que mandan más que ninguna: los materiales que elijas y la ubicación. Aquí el “vamos ajustando sobre la marcha” suele salir caro, así que conviene cuadrar el presupuesto desde el principio.

Ese rango cubre la solución estándar: cerramiento de vidrio, malla, base con drenaje y césped artificial, además de la iluminación LED homologada para juego nocturno. Según lo que decidas en calidades y obra civil, te acercarás al tramo bajo o al alto de la horquilla.

Dimensiones y construcción: ¿qué necesita una pista reglamentaria?

Las medidas reglamentarias son claras: 20 m x 10 m. Incluye su cerramiento de vidrio y la malla metálica. Para que la experiencia sea buena, conviene cuidar orientación solar y dejar el espacio libre que necesites alrededor.

Si construyes desde cero, la opción más segura es una empresa especializada en pistas de pádel. Conocen las especificaciones: estructuras metálicas y paredes de vidrio templado, suelo con césped artificial e iluminación LED homologada para jugar de noche. Por tanto, menos inventos y más estándar que funcione.

Franquicias de pádel: opciones, presencia y ventajas

Si prefieres atarte a un modelo ya rodado, en España hay franquicias con trayectoria y buena rentabilidad. Tres nombres que destacan en el sector son Tienda Padelpoint, Time2Padel (T2P) y Zona de Pádel, con propuestas que combinan marca reconocida, soporte logístico, formación y productos exclusivos.

A continuación, una tabla-resumen con lo esencial que aportan estas marcas según la información disponible:

Marca Presencia geográfica Tipo de modelo Ventajas destacadas Tienda Padelpoint España, Italia, Francia, Portugal, República Dominicana Franquicia Notoriedad de marca, catálogo exclusivo, apoyo continuo y formación personalizada, tiendas físicas y presencia en clubes, sistema logístico eficiente Time2Padel (T2P) España, Italia, Chile, Dubái, Paraguay Franquicia Estructura organizativa, acuerdos con fabricantes de pádel, know-how de éxito, productos exclusivos de grandes marcas, departamento de marketing específico Zona de Pádel — Acuerdos de franquicia (modelo de expansión) Imagen sólida, know-how comercial y logístico, posicionamiento como tienda especializada reconocida en Europa, precios competitivos, stock permanente, envíos rápidos y atención al cliente especializada

En el caso de Zona de Pádel, no se define como franquicia clásica, sino como un acuerdo de expansión mediante “acuerdos de franquicia” para emprendedores e inversores. La propuesta se apoya en su posicionamiento en el mercado y en combinar precios competitivos, disponibilidad de stock, rapidez en envíos y un servicio muy especializado.

¿Está el pádel en auge en España?

Sí, y con datos: en 2013 los jugadores federados no superaban los 40.000 y, diez años después, la cifra supera los 100.000 federados. A ellos hay que sumar la legión de no federados que juegan por ocio.

Las razones son bastante terrenales: deporte accesible, pistas que han brotado por todo el país y un componente social potente al jugarse en parejas. Tras la pandemia del COVID-19, además, muchos recuperaron actividades al aire libre, lo que dio otro empujón a su práctica.

¿Es rentable abrir una pista de pádel?

La respuesta corta es sí, con matices. La popularidad del deporte ha convertido al pádel en una industria atractiva y bien aprovechada por inversores en los últimos años.

¿Por qué? Por demanda creciente (los números acompañan), por la variedad de modelos (pista suelta, pabellón con varias pistas o un club completo) y por el retorno que mejora cuando ofreces servicios complementarios: clases y formación, alquiler de material y venta de equipamiento. Los pabellones con varias pistas, además, permiten generar más ingresos en el mismo espacio operativo. Números en mano, es de esos negocios donde la ocupación manda más que los discursos.

Recomendaciones prácticas para no perderse con los papeles (y el dinero)

Empieza por lo útil y medible: estudio de mercado serio para estimar demanda y precios de la zona, y elección de ubicación con visibilidad y afluencia (zonas deportivas o urbanizaciones). Habla pronto con el Ayuntamiento para saber si te exigirán licencia de obra o bastará con licencia de actividad, y toma como regla cumplir el CTE y las normas municipales y autonómicas desde el minuto uno.

Cuadra el presupuesto por pista entre 15.000 y 30.000 €, define ya las medidas (20 m x 10 m) y decide si será cubierta o al aire libre. Si levantas desde cero, prioriza proveedores especializados en pistas de pádel; y en el modelo de negocio, define número de pistas, precios y si optas por marca propia o una de las franquicias del sector (Tienda Padelpoint, Time2Padel o el modelo de acuerdos de Zona de Pádel) para aprovechar notoriedad, logística y productos exclusivos.