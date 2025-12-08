Cada vez más conductores recurren a este método para pagar menos cuando reciben una multa

Si te llega la denuncia de una infracción, dispones de 20 días para elegir entre abonar con descuento o presentar alegaciones. Aquí te contamos cómo llega la notificación, los plazos clave y qué ocurre si se inicia la vía de apremio.

Recibir una multa nunca sienta bien. Puede ser por un semáforo en rojo, exceso de velocidad o un mal estacionamiento. Lo importante es saber qué opciones tienes en cuanto llega la denuncia: decidir a tiempo puede reducir a la mitad el importe o encarrilar una defensa con garantías. ¿Por dónde empezar?

Cómo se notifica una sanción de tráfico y qué debes revisar

Lo primero que recibirás no es la multa firme, sino la denuncia de la supuesta infracción. Según el caso, la Administración prioriza unas vías de comunicación sobre otras. ¿Te ha llegado por DEV o en mano?

Entrega personal por un agente: no puedes negarte; si consta el rechazo, el trámite se tiene por realizado y el procedimiento continúa.

Dirección Electrónica Vial (DEV) si la tienes activada, voluntaria para particulares.

Correo postal remitido a tu domicilio.

Comprueba bien los datos de la notificación y la fecha, porque desde ese momento empiezan a contar los plazos. Además, conviene guardar el aviso: por si necesitas acreditar cuándo te llegó.

Plazos clave para multas de tráfico y opciones con descuento por pronto pago

Desde la notificación, tienes 20 días para actuar. Hay dos caminos. Por un lado, el procedimiento abreviado, que permite pagar la sanción reducida a la mitad por pronto pago, sin presentar alegaciones. Por otro, el procedimiento ordinario, donde puedes alegar y aportar pruebas para discutir la multa o su gravedad; si finalmente la decisión es negativa, tocará abonar el importe íntegro.

Si dejas pasar esos 20 días sin alegar, pasados 30 días naturales desde la notificación podrán iniciar el cobro por la vía de apremio. A continuación, una comparativa rápida para decidir con claridad:

Opción Qué haces Consecuencia principal Procedimiento abreviado Pagas con pronto pago, sin alegar Reducción del 50% del importe Procedimiento ordinario Presentas alegaciones y pruebas Si se rechazan, pagas la multa íntegra No actuar en plazo No pagas ni alegas en 20 días Tras 30 días, inicio de vía de apremio

En consecuencia, conviene valorar si tienes argumentos sólidos antes de renunciar al descuento. ¿Vas a pagar con reducción o te compensa defender tu caso?

Vía de apremio en multas de tráfico: cuándo aplica y defensas posibles

La vía de apremio permite a la Administración cobrar la deuda, llegando incluso al embargo. Suele darse, por ejemplo, cuando no te enteras de la sanción porque se publicó en el BOE o si, en algún punto del proceso en el que debías actuar o pagar, no haces ni lo uno ni lo otro. En estos casos, aún es posible defenderse, pero solo por causas tasadas. Además, hay seguros de automóvil que cubren, al menos hasta cierto punto, la defensa del asegurado si le multan. ¿Ya estás en apremio? Revisa si encajas en alguno de los supuestos de defensa permitidos.

Pasos para presentar alegaciones en multas y qué esperar del trámite

Si decides alegar, por ejemplo, porque cuentas con documentos o pruebas—, puedes apoyarte en modelos específicos si eres socio de OCU. Tras presentar las alegaciones, los instructores (jefaturas de la DGT o autoridades municipales) preparan una propuesta de resolución con los hechos que consideran probados, la infracción aplicable, la persona responsable y la sanción propuesta.

Esa propuesta te la notificarán para que puedas formular nuevas alegaciones en 15 días naturales cuando incluya hechos o argumentos distintos de los tuyos. Es tu segunda oportunidad para reforzar la defensa.

Con toda la documentación, llega la resolución definitiva: si te dan la razón, se anula la denuncia; si no, tendrás que pagar en 15 días. Como último recurso, puedes interponer un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que resolvió (por ejemplo, un ayuntamiento). No hace falta abogado, aunque en la práctica hay administraciones que exigen el pago mientras se resuelve el recurso. Por tanto, conviene calcular bien tiempos y costes antes de seguir adelante.