Cuánto cobran los alcaldes en España: más de mil ayuntamientos no informan del sueldo pese a ser obligatorio por ley

Los sueldos dependen del tamaño del municipio y de la dedicación. Aquí tienes los importes máximos por habitantes y las ciudades que más pagan en 2023.

Si te preguntas cuánto gana tu alcalde, la respuesta no es única. En España, las retribuciones varían según la población del municipio, la capacidad presupuestaria y si existe dedicación exclusiva. La normativa fija topes y criterios que acotan estas cantidades para garantizar proporcionalidad y transparencia.

Salarios de los alcaldes en España: factores clave que determinan cuánto cobran

A grandes rasgos, el sueldo del regidor se mueve por tres ejes: habitantes, dedicación y recursos locales. Cuantos más vecinos y mayor dedicación, más alta suele ser la retribución. De ahí que las grandes capitales concentren los salarios más elevados, mientras que en pueblos pequeños se establecen cuantías modestísimas o incluso inexistentes.

¿Y por qué importa? Porque estas cifras ayudan a entender cómo se organiza la gestión pública a nivel local y qué límites marca la normativa para evitar desequilibrios. En consecuencia, conocer los topes por tramos de población es clave para situar cada caso.

Las diez alcaldías con mayores sueldos anuales y dedicación exclusiva

Según los datos disponibles para 2023, estas son las ciudades donde el alcalde percibe los importes más altos, siempre con dedicación exclusiva. ¿Tu municipio asoma en la lista?

Madrid — 108.517,80 €. Barcelona — 104.240,09 €. Bilbao — 103.991,34 €. Donostia/San Sebastián — 94.605,13 €. Vitoria-Gasteiz — 92.687,60 €. Valencia — 92.621,23 €. Sevilla — 92.440,74 €. Málaga — 90.815,23 €. Getxo (Vizcaya) — 89.598,53 €. Almería — 88.884,01 €.

En paralelo, no todos los consistorios informan correctamente: cada año más de 1.300 ayuntamientos omiten sus datos salariales pese a ser obligatorio. Y, tras las elecciones de 2023, más de 600 alcaldes incrementaron su retribución.

Límites máximos por habitantes para el sueldo del alcalde de cada municipio

Para los pueblos y ciudades, la ley fija topes en función de la población. Esto quiere decir que, aunque el pleno municipal apruebe un sueldo, no puede superar el máximo marcado para su tramo. En municipios pequeños es frecuente compatibilizar el cargo con otra actividad o, directamente, renunciar al salario y percibir solo dietas.

Habitantes del municipio Máximo salario bruto anual Más de 500.000 116.160,05 euros 300.001 a 500.000 104.544,03 euros 150.001 a 300.000 92.928,03 euros 75.001 a 150.000 87.120,59 euros 50.001 a 75.000 75.504,62 euros 20.001 a 50.000 63.888,61 euros 10.001 a 20.000 58.080,05 euros 5.001 a 10.000 52.272,61 euros 1.000 a 5.000 46.464,02 euros Menos de 1.000 34.848,05 euros

Por tanto, el “sueldo de alcalde de pueblo” no es uno solo: depende del tramo. ¿En qué categoría cae tu municipio?

Alcaldes sin salario fijo y retribuciones de concejales en pueblos y ciudades

Existe un número relevante de regidores que no perciben salario fijo mensual. Sucede sobre todo en localidades pequeñas, donde la gestión es menor y el presupuesto, limitado. En esos casos se tiende a no tener dedicación exclusiva, percibiendo dietas o indemnizaciones. De hecho, en algunos municipios la relación entre sueldo y número de habitantes supera los 200 euros anuales por vecino, un dato que reabre el debate sobre la proporcionalidad.

¿Y los concejales, cuánto cobran? En los pueblos suelen carecer de sueldo fijo y cobrar por asistencia a plenos o comisiones. En ciudades, depende de la responsabilidad. En Madrid, los cargos de mayor nivel rondan 101.600 euros brutos al año; los responsables de distritos o áreas delegadas, casi 99.600 euros; y quienes no dirigen áreas, unos 67.300 euros. En Barcelona, los representantes de Barcelona en Comú aplican un código ético que limita la retribución neta a unos 34.000 euros anuales, mientras otros ediles pueden llegar a 98.192 euros brutos según su responsabilidad.

En resumen, el mapa salarial local es diverso y está tasado por ley. Por consiguiente, conviene mirar el tramo de población y la dedicación para entender cada cifra.