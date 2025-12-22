Cotizar desde los 14 años no evitó que la pensión de esta mujer se viera recortada un 24% al jubilarse antes de tiempo

Tras casi cinco décadas en la imprenta, Lola Meño asegura que el final de su carrera laboral la empujó a una jubilación anticipada con una penalización del 24% en su pensión. Su testimonio, vinculado a la asociación ASQBI 40, vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo: ¿qué pasa cuando has cotizado toda una vida y aun así terminas con un recorte en la paga?

La historia de Meño retrata a quienes comenzaron a trabajar siendo adolescentes y, décadas después, se encuentran con que no llegar a la edad ordinaria tiene un precio.

Quién es Lola Meño y por qué su caso conecta con miles de pensionistas

Meño pertenece a la generación de los años 60 y 70 que empezó a trabajar a los 14 años. “En aquella época nos sentíamos como más mayores, más realizados. Era otra mentalidad”, explica.

Su vida laboral ha estado siempre ligada a la imprenta: comenzó en un pequeño negocio de ocho o nueve empleados y, con el crecimiento de la empresa, pasó de trabajar cerca de casa a tener que desplazarse más de 80 kilómetros, en la provincia de Guadalajara.

Del paro a la jubilación anticipada con penalización del 24% en la pensión

El punto de inflexión llegó cuando la empresa entró en concurso de acreedores y acabó quebrando. Con casi 59 años, Meño se vio abocada al paro. Tras agotar la prestación por desempleo, solo pudo acceder durante cuatro meses a una ayuda que, según sus palabras, “realmente, tampoco es que te sirva para mucho”.

Sin alternativas y “a las puertas de la edad legal de jubilación”, solicitó la jubilación anticipada. Ahí llegó el recorte: “Después de haber cotizado 47 años y unos días, me veo penalizada con un 24 por 100 de mi pensión”. Y claro, vamos, que el golpe se nota.

Para situar el caso de un vistazo, estos son los datos clave que ella misma relata:

Clave del caso Información que aporta Inicio laboral Empezó a trabajar a los 14 años Cotización 47 años y unos días Situación antes de jubilarse Con casi 59 años, se vio en paro Qué ocurrió con la empresa Concurso de acreedores y quiebra Resultado final Jubilación anticipada con penalización del 24%

En su relato, el problema no es solo el porcentaje, sino la sensación de castigo tras una carrera larga. ¿Te imaginas ver tu pensión recortada justo al final, cuando más estabilidad necesitas?

Su reclamación en ASQBI 40: dignidad, justicia y un cambio en las reglas

A partir de esa situación, Meño ha decidido alzar la voz como integrante de ASQBI 40. “Es la injusticia por la que estamos luchando, y ya por dignidad, y justicia, creo que esto se debía de solucionar, y cuanto antes, mejor”, insiste.

Para explicar por qué afirma que no tuvo más remedio, su experiencia se entiende como una cadena de hechos:

La empresa entró en concurso de acreedores y quebró. Con casi 59 años, se vio abocada al paro. Agotó el desempleo y solo tuvo cuatro meses de una ayuda. Pidió la jubilación anticipada y recibió una penalización del 24%.

Su mensaje final es una advertencia que no deja indiferente: “Somos muchos los que nos estamos quedando por el camino, y creo que es hora de solucionar esto”.