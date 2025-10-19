Correos busca personal fijo con acceso sin oposición y hasta 25.000 euros anuales: últimos días de inscripción

¿Buscas un empleo estable en Madrid? Correos Express Paquetería Urgente S.A., S.M.E. ha abierto dos procesos selectivos para trabajar en Coslada con contrato indefinido y jornada de 37,5 horas semanales. La incorporación se realiza mediante un sistema sin oposición, con fase de cualificación de candidatos (60 puntos, excluyente), méritos valorables (hasta 25 puntos) y pruebas selectivas (15 puntos). Los horarios son flexibles: de lunes a jueves, entrada entre las 08:00 y 09:30 y salida entre las 16:30 y 18:00 (30’ para comer entre 13:30 y 15:00); los viernes, entrada entre 08:00 y 09:30 y salida entre 13:30 y 15:00. En verano (del 1 de julio al 15 de septiembre) la jornada se concentra de lunes a viernes con salida entre 15:30 y 17:00. Se ofrece un día de trabajo en remoto, beneficios corporativos y bandas salariales entre 22.000 y 25.000 euros brutos anuales, según puesto.

Puestos disponibles en Coslada para Correos Express: funciones, horarios y salario

La primera vacante es Técnico/a de Procesos de Operaciones y Cuentas Estratégicas (Ref. 01762025). Su misión es dar soporte multicanal a cuentas asignadas, asegurar la calidad del servicio, analizar resultados y detectar ineficiencias para proponer mejoras. También revisará nuevas operativas de clientes, preparará informes semanales y mensuales y realizará visitas a delegaciones para evaluar procesos vinculados a cuentas estratégicas. Participará en mesas de trabajo para nuevos proyectos y velará por el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad y medioambiente. La banda salarial se sitúa entre 22.000 y 22.500 € brutos/año, con contrato indefinido y un día de teletrabajo. El periodo de inscripción está abierto del 16 al 25 de octubre de 2025 (ambos inclusive).

La segunda vacante es Técnico/a de Planificación y Centros (Ref. 01792025). Este perfil liderará la implantación de nuevos proyectos, instalaciones y maquinaria, hará seguimiento y reingeniería de procesos, revisará y ajustará operativas por delegación y analizará la productividad de los centros, promoviendo la mejora continua y apoyando los nuevos lanzamientos de la compañía. Incluye, asimismo, la observancia de los estándares de seguridad, calidad y medioambiente. La remuneración es de 25.000 € brutos/año, con contrato indefinido y un día de teletrabajo. Las inscripciones están abiertas del 13 al 22 de octubre de 2025 (ambos inclusive).

Requisitos (excluyentes) y méritos valorables

Técnico/a de Procesos de Operaciones y Cuentas Estratégicas (Ref. 01762025)

EGB/ESO o FP I (o experiencia/aptitudes equivalentes).

Experiencia mínima de 3 meses en funciones similares en paquetería urgente, logística y/o distribución (áreas de operaciones/comercial).

Manejo de Office 365.

Disponibilidad horaria y/o para viajar y para trabajar en Madrid.

Méritos valorables: experiencia reciente (últimos 60 meses), máster relacionado, segunda titulación de igual o mayor grado, formación complementaria (≥30 h en los últimos 8 años) e inglés B1 acreditado.

Técnico/a de Planificación y Centros (Ref. 01792025)

Grado/Licenciatura (ADE, Ingeniería, Transporte y/o similares) o FP II orientado a Administración/Finanzas/Gestión (o experiencia/aptitudes equivalentes).

Experiencia mínima de 12 meses en Operaciones con funciones afines.

Manejo avanzado de Office 365 (hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos).

Disponibilidad para trabajar en Madrid y para viajar.

Méritos valorables: experiencia reciente (últimos 60 meses), segunda titulación, máster relacionado, formación complementaria (≥30 h en los últimos 8 años), inglés B1 acreditado y experiencia previa en paquetería urgente, logística y/o distribución.

Cómo apuntarse a los procesos de selección de Correos Express

La presentación de candidaturas se realiza exclusivamente online (acceder a la web de Correos Express) mediante el botón “PRESENTAR CANDIDATURA” de cada oferta. Debes leer y aceptar la Política de Protección de Datos, completar el formulario con tus datos (incluye teléfono y e-mail), seleccionar el código de puesto (Ref. 01762025 o 01792025) y adjuntar la documentación mínima que acredite los requisitos (fase de Cualificación, 60 puntos) y, en su caso, los méritos valorables (hasta 25 puntos).

Si el registro es correcto, verás un mensaje de confirmación y recibirás tu número de orden para identificarte durante el proceso. Después, llegará un correo con un formulario adicional para validar la inscripción y responder sobre requerimientos y méritos.

Para incidencias del registro utiliza seleccion@correosexpress.com (no se atiende por teléfono). En la fase de pruebas selectivas se realizará, al menos, entrevista por competencias y/o prueba específica del puesto. Presenta tu candidatura dentro de plazo y opta a un empleo indefinido en Coslada.