Contrato neerlandés y paga semanal: esta famosa cadena de supermercados busca gente en España para trabajar en centros logísticos

¿Te apetece dar un salto profesional en los Países Bajos? Jumbo, cadena de supermercados referencia en el sector, ha abierto un proceso de selección para contratar 9 recolectores/as de pedidos en ciudades holandesas como Amert, Breda, Woerden y Den Bosch, donde sus centros logísticos garantizan que miles de productos lleguen cada día a las tiendas de todo el país. Si estás interesado/a en vivir una experiencia laboral en los Países Bajos y trabajar en esta reconocida empresa, no dudes en conocer los requisitos necesarios y cómo se puede enviar el currículum para trabajar en Holanda.

Abierto el proceso de selección para trabajar en Jumbo (Países Bajos): funciones, requisitos, condiciones y salario

Este trabajo en Holanda consiste en la recogida y preparación de pedidos con escáner de mano o sistema de voz, la conducción de EPT (transpaleta eléctrica, con formación incluida), el apilado y asegurado de palets para su expedición y la realización de tareas físicas que implican levantar paquetes de distintos pesos. La empresa busca personas con al menos un año de experiencia, buena condición física, disponibilidad para trabajar en diferentes turnos y disposición para desempeñarse en entornos de temperatura variable. No se requieren estudios, pero sí dominio del inglés y experiencia previa en el uso de EPT o motivación para obtener la certificación.

En cuanto a las condiciones, se ofrece un contrato de trabajo temporal según la legislación de los Países Bajos, jornada completa y una retribución que oscila entre 2.400 € y 3.600 € brutos mensuales, en función de los turnos, horas extra y complementos. El salario se abona de forma semanal cada martes, y los turnos de tarde, noche y fin de semana cuentan con pluses adicionales. La jornada laboral se organiza de lunes a sábado, con opción de trabajar en domingo con retribución extra, y con disponibilidad de horas extra para incrementar el sueldo. Como incentivo especial, existe una bonificación de inicio de 250 €.

Además, Jumbo ofrece seguro de salud, soporte telefónico 24/7, acceso a la aplicación myOTTO para consultar horarios y nóminas, y la posibilidad de contar con alojamiento y transporte organizados por la empresa.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Jumbo

El proceso de inscripción es rápido y totalmente en línea. Para participar, basta con acceder al portal de empleo, pulsar en Inscribirme y adjuntar el currículum actualizado, preferiblemente en inglés. Una vez enviada la candidatura, el equipo de selección revisará tu perfil y, en caso de ser seleccionado/a, se pondrá en contacto para avanzar en las entrevistas y la firma del contrato.

Los Países Bajos te esperan con esta oportunidad laboral en Jumbo, donde podrás desarrollarte en un entorno internacional, estable y con beneficios desde el primer día.