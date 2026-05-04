Una nueva e inminente subida del combustible obliga a reaccionar a Repsol que ampliará el descuento de 40 centimos por litro

La compañía prolonga sus bonificaciones para clientes particulares que paguen con Waylet, ante la nueva subida del precio de los carburantes. Los descuentos podrán aplicarse en más de 3.300 estaciones de servicio en España.

El precio de los carburantes vuelve a subir y los conductores ya empiezan a notarlo en el bolsillo. En este contexto, Repsol ha decidido ampliar sus descuentos en carburantes, que podrán alcanzar hasta 40 céntimos por litro para los clientes particulares que utilicen Waylet como método de pago.

La compañía ya había duplicado estas bonificaciones hace unas semanas, con vigencia hasta el 6 de abril. Ahora, ante la tensión en los mercados energéticos y el impacto del conflicto en Oriente Medio, ha decidido prolongar la promoción hasta el 31 de mayo. Vamos, una ayuda que puede venir muy bien a quienes repostan con frecuencia.

Cómo funciona el descuento de Repsol para repostar más barato hasta mayo

Los descuentos de Repsol dependerán del grado de vinculación del cliente con la compañía. Es decir, podrán ser mayores para quienes tengan contratados otros servicios energéticos, como electricidad, gas o soluciones de movilidad.

Según la información facilitada, estas bonificaciones podrán llegar hasta los 40 céntimos por litro y estarán disponibles para clientes particulares que paguen con Waylet en las estaciones de servicio de Repsol.

Medida anunciada por Repsol Detalle principal Descuento máximo Hasta 40 céntimos por litro Fecha límite 31 de mayo Método de pago Waylet Puntos disponibles Más de 3.300 estaciones de servicio en España

Esta ampliación forma parte de la estrategia de la compañía para amortiguar el impacto del alza de precios sobre los consumidores, en un momento en el que la evolución del crudo y de los productos refinados continúa condicionada por factores externos.

Quiénes pueden beneficiarse de las bonificaciones y qué deben tener en cuenta

La promoción se dirige a clientes particulares que utilicen Waylet para pagar el repostaje. Además, el importe del descuento puede variar en función de la relación que mantenga el usuario con Repsol.

¿Quién puede acceder a estas rebajas? Según los datos aportados, los principales beneficiarios son:

Clientes particulares que paguen con Waylet.

Usuarios con mayor vinculación con Repsol.

Personas que tengan contratados servicios como electricidad, gas o movilidad.

Conductores que reposten en alguna de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España.

La medida llega en un momento en el que el agravamiento de los conflictos en Oriente Medio ha introducido nuevas tensiones en las cadenas de suministro, con efectos directos sobre el precio final de los carburantes. Por ello, Repsol apela a su “compromiso de acompañar a los clientes en su día a día”.

Repsol también refuerza el descuento para transportistas y autónomos con Solred

Además de las bonificaciones para particulares, Repsol ha anunciado una medida específica para profesionales del transporte. Los autónomos y transportistas que operen con la tarjeta Solred podrán beneficiarse de un descuento adicional de 5 céntimos por litro.

Este descuento será compatible con las bonificaciones ya existentes. Por tanto, se trata de un refuerzo dirigido a un colectivo especialmente sensible a las variaciones del precio del combustible.

Según la compañía, Solred supera los 250.000 clientes profesionales y cuenta con cerca de dos millones de tarjetas en circulación, lo que la sitúa como una de las principales soluciones de pago en el ámbito del transporte.