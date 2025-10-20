Contrato indefinido y jornada completa: se necesita conserje para trabajar en la Universidad Europea de Alicante

¿Te gustaría trabajar en un entorno universitario con contacto directo con estudiantes, profesorado y personal de servicios? El Campus de Alicante de la Universidad Europea busca incorporar un/a conserje / recepcionista. En esta noticia te contamos qué funciones desempeñarás, qué requisitos debes cumplir para destacar en el proceso y cómo enviar tu currículum para participar en la selección.

La Universidad Europea está contratando personal para su Campus de Alicante: funciones, requisitos y condiciones laborales

Integrado/a en el equipo de conserjería y servicios generales, tu misión será controlar y asegurar el correcto uso de las instalaciones, recursos y equipamientos del campus, ofreciendo una atención de máxima calidad a alumnos, profesores, visitantes y clientes. Darás soporte a la actividad académica diaria (adecuación de aulas, puesta a punto de proyectores y luces, disponibilidad de material), orientarás a los usuarios sobre la ubicación de aulas y servicios, y colaborarás en la preparación de actos, conferencias y eventos.

El puesto incluye tareas de control de accesos, apertura y cierre, gestión de alarmas y seguridad básica, así como la supervisión del estado de las instalaciones, el registro y seguimiento de incidencias y la coordinación con Mantenimiento/Servicios Técnicos cuando sea necesario. También facilitarás la entrega de correo interno y externo, ayudarás a ordenar el flujo de personas en horas punta y velarás por el cumplimiento de las normas de uso del campus. En situaciones que lo requieran, podrás apoyar la organización del equipo del campus para asegurar la consecución de objetivos y la calidad del servicio.

Para formar parte del proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos (algunos imprescindibles y otros valorables):

Requisito Detalle Formación Ciclo Formativo de Grado Superior. Idiomas Inglés B2 (imprescindible, con prueba); francés valorable. Experiencia Al menos 2 años en recepción/conserjería, preferiblemente en hostelería o atención al cliente. Conocimientos Atención al cliente, recepción de hotel, atención a viajeros y operativa de campus/instalaciones. Competencias Orientación al servicio, comunicación, organización, gestión de incidencias y trabajo en equipo. Se valora Titulación superior (posibilidad de 21.000 € b/a), conocimiento de protocolos de seguridad y emergencias.

Respecto a las condiciones de trabajo, la Universidad ofrece contrato indefinido a jornada completa (40 h/semana) en modalidad presencial en el Campus de Alicante. La planificación de turnos se organiza así:

Semana 1: de lunes a viernes 7:30–14:10 y sábados 8:00–14:30.

Semanas 2 y 3: de lunes a viernes 14:00–22:00

La retribución es de 20.000 € brutos/año (hasta 21.000 € si aportas titulación superior). Se trata de un entorno dinámico y orientado al servicio, con contacto continuo con la comunidad universitaria y posibilidades de aprendizaje en operaciones de campus, atención al usuario y gestión de incidencias.

Cómo enviar el currículum a la Universidad Europea de Alicante

Si cumples el perfil y quieres postularte como conserje /recepcionista en el Campus de Alicante de la Universidad Europea, accede al portal de empleo donde la Universidad ha publicado esta vacante y revisa con detalle las condiciones. Asegúrate de que tu CV destaca tu experiencia en atención al cliente, tu nivel de inglés B2 (incluye certificados si los tienes) y cualquier experiencia en recepción o conserjería. Después, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y seguir los pasos del proceso selectivo.