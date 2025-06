Confirmación oficial de la Seguridad Social: las prácticas sin cotizar realizadas antes de 2011 suman hasta 5 años extra

La Seguridad Social permite sumar cinco años de cotización con las prácticas olvidadas

Una oportunidad única para inflar la pensión: los antiguos becarios pueden regularizar su vida laboral hasta el 31 de diciembre de 2028.

La Seguridad Social abre la puerta a que quienes realizaron prácticas, remuneradas o no, antes de 2024 sumen hasta cinco años a su carrera de cotización. El trámite, ya operativo, beneficiará especialmente a los trabajadores que rocen los 15 años mínimos exigidos para jubilarse con pensión contributiva en 2025 o a quienes busquen mejorar el porcentaje de base reguladora. ¿Te interesa saber más?

Cómo solicitar a la Seguridad Social los cinco años extra de cotización antes de 2028

El procedimiento puede completarse online, a través de la Sede Electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social (apartado “Trámites y Gestiones”), o presencialmente con cita previa. Estos son los pasos generales:

Identificación con Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital. Presentación del formulario de regularización (“Reconocimiento de períodos de prácticas formativas”). Aportar la documentación que acredite las prácticas: convenio universidad‑empresa, certificados de centros de FP, vida laboral, si hubo remuneración, etc. Recibir la liquidación: la Seguridad Social calcula el número de días que computarán y la cuota a ingresar. Pago en un solo plazo o fraccionado hasta 24 meses.

El margen legal expira el 31 de diciembre de 2028, pero el organismo recomienda anticiparse para que los días cotizados aparezcan cuanto antes en el historial laboral.

Quiénes pueden convalidar prácticas y qué documentación exige la Seguridad Social en cada caso

Pueden acogerse quienes realizaron:

Prácticas universitarias de Grado, Máster, Doctorado o títulos propios.

Prácticas de Formación Profesional (Básica, Grado Medio, Grado Superior y cursos de especialización).

Prácticas de enseñanzas artísticas o deportivas.

Además, se admiten con carácter retroactivo:

Prácticas no remuneradas previas al 1 de enero de 2024.

Prácticas remuneradas anteriores al 1 de noviembre de 2011.

Quedan fuera quienes ya cobren una pensión de jubilación o tengan concedida una incapacidad permanente, salvo las excepciones puntuales previstas en la ley. ¿Eres uno de los que todavía puede acogerse?

Cuánto cuesta comprar los días de prácticas y formas de pago disponibles para los trabajadores

Antes de mostrar las cifras, conviene recordar que cada día de prácticas equivale a 1,61 días cotizados. El coste depende del año en que se efectuaron:

Período de prácticas Coste mensual aproximado (€) Días que se computan por mes 1980 – 1995 120 – 140 48 (1,61 × 30) 1996 – 2000 90 – 110 48 2001 – 2006 40 – 70 48

Valores orientativos publicados por la revista de la Seguridad Social. La liquidación se puede abonar:

Al contado, con bonificación de intereses.

Fraccionada: hasta 24 cuotas mensuales, sin necesidad de aval.

¿Y si no puedes afrontar el pago ahora? Por consiguiente, la Tesorería permite desistir sin penalización mientras no se haya ingresado la primera cuota.

Beneficios de sumar años cotizados en la pensión contributiva y ejemplos prácticos de mejora

En 2025 bastarán 15 años para acceder al 50 % de la base reguladora. Sin embargo, llegar a los 38 años y 3 meses otorga el 100 %. De ahí que recuperar hasta 1.825 días (5 años) pueda marcar la diferencia:

Ejemplo 1: María, 62 años, acumula 33 años cotizados y quiere jubilarse anticipadamente. Convalidar prácticas le permite alcanzar los 35 años y reducir la penalización en los coeficientes reductores.

Ejemplo 2: Juan, 64 años, suma 37 años de aportaciones. Añadir cinco años le concede el 100 % de la base reguladora y adelanta su jubilación ordinaria un año.

En consecuencia, el retorno de la inversión resulta evidente: una cuota única que se compensa con una pensión más alta de por vida.

Si no solicitas la regularización antes del 31 de diciembre de 2028, la oportunidad se esfuma. Asimismo, quienes no aporten la documentación en plazo verán archivado el expediente. Por otro lado, recuerda que la medida no genera derecho a prestación por desempleo, solo impacta en jubilación y otras pensiones contributivas.