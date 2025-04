Cómo pueden jubilarse los nacidos en 1960 con el 100% garantizado al cumplir los 65 años: tabla con los períodos de cotización

Requisitos y cómo influye la última revalorización de las pensiones en quienes se jubilan a partir de 2025.

El cambio en la edad de jubilación sigue generando numerosas dudas entre los trabajadores. En especial, para quienes nacieron en 1960 y desean retirarse a los 65 años el próximo 2025. ¿Te interesa saber si cumples con las condiciones para recibir el 100% de la pensión? A continuación, te contamos lo más destacado, incluido el nuevo pago de 500 euros para amas de casa y la revalorización de las prestaciones.

Cotización para el 100% de la pensión: todo lo que deben cumplir los nacidos en 1960

El principal requisito para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años en 2025 es haber cotizado durante, al menos, 38 años y 3 meses. En caso de no alcanzar ese periodo, la edad de retiro se alargaría hasta los 66 años y 8 meses. De ahí que sea esencial revisar los años aportados a la Seguridad Social, tanto si eres asalariado como autónomo.

Si no se cumplen los 38 años y 3 meses, también existe la opción de jubilarse entre 2026 y 2027 en función del mes de nacimiento. Cuando el trabajador cumpla 66 años y 10 meses, o incluso 67 años, podrá solicitar la prestación si no reúne la cotización mínima. Ojo con los plazos para no perder ninguna ventaja.

Requisitos de cotización y plazos oficiales para la jubilación en 2025 según la Seguridad Social

Para mejorar la sostenibilidad, la Seguridad Social ha ido retrasando gradualmente la edad de jubilación. El Gobierno, además, ha aprobado una revalorización del 2,8% para las pensiones en 2025 con el fin de proteger el poder adquisitivo de los jubilados. A ello se suma la nueva pensión de 500 euros para amas de casa, accesible con tan solo dos requisitos básicos:

Acreditar que no se ha cotizado lo suficiente para recibir otra prestación. Demostrar la situación de dependencia económica.

Estas medidas pretenden garantizar el bienestar de miles de familias y compensar trayectorias laborales irregulares.

Tabla con los períodos de cotización necesarios y edades de retiro para quienes nacieron en 1960

A continuación, se muestra un resumen de los años exigidos y las edades correspondientes:

Edad de Jubilación Cotización Mínima (años) 65 (2025) 38 años y 3 meses 66 y 8 meses Menos de 38 años y 3 meses 66 y 10 meses (2026) Depende del mes de nacimiento 67 (2027) Si aún no se cumplía la cotización mínima

Como referencia, la pensión media de jubilación ha pasado de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 euros en 2025, mientras que las no contributivas han incrementado su importe anual hasta los 7.905,80 euros.