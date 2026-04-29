El secreto de las pensiones suizas que pone en evidencia a España: hasta 2.500 € de base y ahorro acumulado garantizado

El sistema suizo de pensiones se apoya en tres pilares que combinan prestación pública, ahorro profesional obligatorio y ahorro privado voluntario. La gran diferencia con España está en que el trabajador no depende solo del Estado, sino que también construye un patrimonio propio.

Menos de tres horas separan a Suiza de España en avión, pero sus modelos de jubilación funcionan de forma muy distinta. Mientras España se apoya principalmente en un sistema público de reparto, Suiza distribuye la responsabilidad entre el Estado, la empresa y el propio trabajador. ¿La clave? Diversificar los ingresos cuando llega la jubilación.

Cómo funciona el sistema suizo de pensiones con sus tres pilares

El modelo suizo se organiza para mantener el nivel de vida previo a la jubilación, que normalmente se sitúa en torno a los 65 años. No se basa en una única fuente de ingresos, sino en una combinación de mecanismos que se complementan entre sí.

Estos son los tres pilares principales:

Primer pilar, AVS : es obligatorio y funciona por reparto. Cubre las necesidades básicas y fija una pensión mínima y una máxima.

: es obligatorio y funciona por reparto. Cubre las necesidades básicas y fija una pensión mínima y una máxima. Segundo pilar, previsión profesional : es obligatorio para quienes superan cierto umbral de ingresos. Trabajador y empresa aportan a una cuenta individual.

: es obligatorio para quienes superan cierto umbral de ingresos. Trabajador y empresa aportan a una cuenta individual. Tercer pilar, ahorro privado: es voluntario, pero cuenta con incentivos fiscales para fomentar la previsión a largo plazo.

Dicho claro: el jubilado suizo no se queda solo con una paga pública. Esa prestación es la base sobre la que se suman otros ingresos.

Concepto Dato destacado Pensión pública para una persona soltera Entre 1.300 y 2.600 euros mensuales Prestación máxima aproximada del primer pilar Cerca de 2.400 o 2.500 euros al mes con carrera completa Pensión conjunta para parejas Hasta 3.900 euros mensuales Aportación de la empresa al segundo pilar Al menos el 50% de las contribuciones

Por qué la previsión profesional aumenta los ingresos al jubilarse en Suiza

El segundo pilar es el punto que más distancia marca frente al sistema español. En lugar de funcionar como una caja común, opera como una capitalización individual. Esto significa que el dinero aportado pertenece al trabajador y se invierte durante su vida laboral.

Al llegar la jubilación, ese capital puede convertirse en una renta periódica o retirarse en bloque. ¿Qué cambia con esto? Que el trabajador tiene más control sobre parte de su ahorro y no depende únicamente de las cotizaciones presentes.

Además, la empresa participa de forma directa, ya que al menos la mitad de las aportaciones proceden del empleador. Por tanto, el esfuerzo se reparte y la presión sobre el Estado se reduce.

Qué diferencia a Suiza de España más allá de las cifras

En España, la pensión media de jubilación se sitúa en torno a los 1.560 euros mensuales, mientras que la media general del sistema ronda los 1.360 euros. Aunque la pensión máxima española en 2026 supera los 3.300 euros mensuales, depende exclusivamente del sistema público.

En Suiza, esos 2.400 o 2.500 euros del primer pilar no representan todo el ingreso del jubilado, sino solo una parte. A esa cantidad pueden añadirse los fondos acumulados en la previsión profesional y en el ahorro privado.

Ahora bien, no todo es tan sencillo. El coste de vida suizo es mucho más alto, especialmente en ciudades como Zúrich o Ginebra, donde vivienda, sanidad y servicios básicos alcanzan niveles elevados. Por eso, comparar cifras sin tener en cuenta el poder adquisitivo puede llevar a conclusiones equivocadas.