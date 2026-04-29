Un agricultor de 76 años se niega a abandonar su granja pese a que se le echa encima un macroproyecto de 2.150 viviendas: “Esta vez no me muevo”

Alan French vive desde hace 17 años en Far Meadow Farm, en Godley, cerca de Hyde, en Tameside. Los terrenos que rodean su casa están siendo adquiridos para levantar el nuevo Godley Green Garden Village.

Alan French no piensa marcharse. El agricultor, de 76 años, se niega a abandonar su vivienda situada junto a los terrenos donde se planea construir un nuevo pueblo con 2.150 casas. Y no es la primera vez que se enfrenta a una situación parecida: ya tuvo que dejar dos viviendas anteriores por órdenes de expropiación forzosa vinculadas a nuevos proyectos urbanísticos.

El agricultor de 76 años que se niega a abandonar su granja

El protagonista de esta historia vive en Far Meadow Farm desde hace 17 años. Su casa está en Godley, cerca de Hyde, en Tameside, una zona que ahora queda al lado del nuevo desarrollo urbanístico previsto.

French asegura que esta vez no se mudará. Según explicó, cada vez que se instala en un lugar, los promotores inmobiliarios acaban interesándose por él. “Cada vez que me mudo a algún sitio, los promotores inmobiliarios lo quieren”, afirmó.

¿Y por qué se mantiene firme? El agricultor lo resumió con una frase clara: “Ahora tengo 76 años y creo que para cuando todo empiece a funcionar y empiecen a construir desde el otro extremo, probablemente ya habré muerto. Pero por pura rebeldía, no lo haré”.

Vamos, que no está dispuesto a ceder sin más.

Un proyecto de 2.150 viviendas con 15 años de desarrollo previsto

El proyecto se conoce como Godley Green Garden Village y tiene una duración prevista de 15 años. El permiso de construcción fue concedido el mes pasado, y las autoridades ya han emitido órdenes de expropiación forzosa contra los vecinos de French.

Estos son los datos principales del caso:

Dato Información Agricultor afectado Alan French Edad 76 años Lugar Godley, cerca de Hyde, en Tameside Viviendas previstas 2.150 casas Proyecto Godley Green Garden Village Duración prevista 15 años

El desarrollo cuenta con el respaldo de la líder del Consejo de Tameside, Eleanor Wills, quien afirmó que el proyecto “ha sido estudiado con mucho cuidado”. También señaló que “creará una comunidad natural y representativa desde el principio”.

Las órdenes de expropiación afectan ya a los vecinos de Alan French

El caso no solo afecta a French. Miles de residentes se opusieron al proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Tameside y de la asociación MADE, una empresa conjunta entre Barratt Redrow PLC, Homes England y Lloyds Banking Group.

Entre los aspectos más relevantes del conflicto destacan:

Alan French ya fue obligado a abandonar dos viviendas anteriores por órdenes de expropiación forzosa.

El permiso de construcción fue concedido el mes pasado.

Miles de residentes se han opuesto al proyecto.

El agricultor lamenta que la zona haya perdido su carácter rural. “Esto ya no es un lugar rural. La situación va a empeorar si se salen con la suya”, aseguró.

Por tanto, el enfrentamiento entre el desarrollo urbanístico y la permanencia de los vecinos sigue abierto. En el centro de la historia está French, que insiste en que esta vez no piensa marcharse de su granja.