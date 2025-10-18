CHOCOLATES LACASA lanza una oferta de empleo para trabajar en su central de Utebo (Zaragoza): contrato fijo y jornada completa

¿Buscas trabajar en una empresa referente dentro del sector alimentario? CHOCOLATES LACASA, grupo de origen familiar con más de 170 años de historia y plenamente consolidado como uno de los principales productores nacionales de chocolates, turrones, bombones y caramelos, busca incorporar un/a administrativo/a de mantenimiento para su planta ubicada en el municipio de Utebo (Zaragoza). En esta noticia te explicamos cuáles son los requisitos necesarios para optar con éxito al puesto y cómo enviar tu currículum para participar en los procesos selectivos.

CHOCOLATES LACASA está contratando personal para su planta de Utebo (Zaragoza): funciones y requisitos

Integrado/a en el área de mantenimiento de CHOCOLATES LACASA, tu misión será apoyar administrativamente al departamento, gestionando el stock de materiales y repuestos, atendiendo las solicitudes del equipo técnico y manteniendo la relación con proveedores. Participarás en la organización del almacén de mantenimiento y en la gestión de los pedidos, tanto a nivel físico como informático, utilizando herramientas de gestión ERP.

El puesto requiere capacidad de organización, atención al detalle y habilidades de comunicación para coordinar las necesidades del equipo de mantenimiento. Además, se valorará la iniciativa y el compromiso con la mejora de los procesos internos. También realizarás planos con AutoCAD, colaborando estrechamente con el equipo técnico para garantizar un flujo de trabajo eficiente y ordenado.

Para formar parte del proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos (algunos imprescindibles y otros valorables):

Requisito Detalle Formación Ciclo Formativo de Grado Medio Experiencia Mínimo 1 año en tareas administrativas o relacionadas con mantenimiento industrial Conocimientos Gestión de stocks, trato con proveedores, ERP y manejo de AutoCAD Competencias Organización, trabajo en equipo y capacidad de resolución Se valora Formación técnica adicional o experiencia previa en entornos industriales

La compañía apuesta por la comunicación, la participación y la mejora constante de sus procesos, ofreciendo oportunidades reales de crecimiento interno. De hecho, se trata de un puesto donde es contrato es indefinido y jornada completa, en un entorno que fomenta el desarrollo profesional, la formación continua y la estabilidad laboral.

Cómo enviar el currículum a CHOCOLATES LACASA

¿Cumples con el perfil y quieres postularte para trabajar con el equipo de CHOCOLATES LACASA como administrativo/a de mantenimiento en Utebo (Zaragoza)? Accede al portal de empleo donde la empresa ha publicado esta vacante y revisa las condiciones de la oferta. Luego, echa un vistazo a tu currículum para verificar que cumples con los requisitos del puesto, y por último, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar la candidatura.

Asimismo, también puedes consultar esta y otras oportunidades laborales activas en la web oficial de CHOCOLATES LACASA, dentro del apartado “Empleo”, donde la compañía centraliza todos sus procesos de selección.