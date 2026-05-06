ChatGPT Pro cambia de estrategia y estrena una suscripción más barata por 85 euros al mes

Pagar por inteligencia artificial ya empieza a parecerse a elegir tarifa de móvil: depende de cuánto la uses, para qué la uses y de cuánto te duela mirar la factura a final de mes. OpenAI ha anunciado este jueves un nuevo plan de suscripción para ChatGPT, su chatbot impulsado por inteligencia artificial. La nueva modalidad cuesta 100 dólares mensuales. La compañía de Sam Altman la presenta como una opción para usuarios que dependen de la IA en “trabajos complejos y de gran importancia”.

Este plan no elimina la suscripción Pro de 200 dólares, sino que convive con ella. Así, OpenAI pasa a tener dos escalones dentro de su oferta más avanzada: uno para usos intensivos y otro para lo que la propia compañía describe como “tareas pesadas”.

Qué cambia en ChatGPT Pro con el nuevo plan de 100 dólares

OpenAI ha lanzado una nueva suscripción mensual de 100 dólares para ChatGPT. Según la información facilitada por la compañía, este plan está pensado para quienes utilizan funciones avanzadas como Codex e investigación profunda, dos herramientas vinculadas a usos más exigentes dentro del chatbot.

La clave está en que el plan de 100 dólares no sustituye al de 200 dólares. La compañía mantiene ambas opciones y diferencia su uso según la intensidad del trabajo. Vamos, que no es lo mismo pedir ayuda puntual que exprimir la IA como si no hubiera mañana. Antes de elegir entre una modalidad u otra, conviene mirar el esquema básico que ha explicado OpenAI:

Plan de ChatGPT Precio mensual Enfoque principal Límites indicados por OpenAI Pro 100 dólares Uso avanzado de Codex e investigación profunda 5 veces más que Plus y 10 veces más uso de Codex Pro 200 dólares “Tareas pesadas” 20 veces más que Plus

La diferencia práctica está en los límites de uso. El plan de 100 dólares ofrece más margen que Plus, especialmente en Codex, mientras que el de 200 dólares queda reservado para quienes necesitan una capacidad mucho mayor.

Qué funciones incluye la nueva suscripción de ChatGPT

Entre las funciones incluidas en el nuevo plan aparecen el razonamiento Pro con GPT-5.4 Pro, el máximo de tareas de Codex, el modelo GPT-5.3 y las cargas de archivos ilimitadas. También se incluye creación de imágenes ilimitada y más rápida, además de investigación avanzada y modo de agente con máximo rendimiento.

OpenAI también menciona memoria y contexto con mayor rendimiento. Dicho de forma sencilla, esto apunta a una experiencia pensada para trabajar con más información, más continuidad y más capacidad dentro del propio ChatGPT.

La compañía no ha presentado este plan como una opción básica. Lo orienta a usuarios que dependen de la IA para tareas complejas, así que el precio de 100 dólares mensuales no está dirigido precisamente al uso casual. Es una tarifa para quienes necesitan más músculo, aunque el bolsillo también tenga que hacer su parte.

Por qué OpenAI lanza esta opción frente a Anthropic

OpenAI ha explicado que este nuevo plan busca competir directamente con Anthropic. La referencia concreta es la suscripción Max 5x de Claude, el chatbot de Anthropic, que también cuesta 100 dólares.

En ese contexto, OpenAI ha defendido la capacidad de Codex frente a Claude Code. Un portavoz de la compañía señaló a TechCrunch que, en comparación con Claude Code, Codex ofrece una mayor capacidad de codificación por dólar en todos los planes de pago, y que la diferencia se nota más durante el uso activo de la codificación.

La batalla, por tanto, no va solo de precio. También va de cuánta capacidad obtiene el usuario por cada dólar, especialmente en tareas de programación. Y ahí OpenAI quiere dejar claro que su nueva suscripción de 100 dólares no llega por casualidad.

Cómo saber qué plan de ChatGPT encaja mejor según el uso

Para un usuario que solo necesita ChatGPT de forma ocasional, la nueva modalidad Pro de 100 dólares puede resultar excesiva. La propia OpenAI la vincula a trabajos complejos, investigación profunda y uso intensivo de Codex, así que no parece pensada para consultas sencillas o tareas del día a día.

En cambio, quienes trabajan de forma constante con funciones avanzadas pueden encontrar en este nuevo plan un punto intermedio. No llega al coste de 200 dólares, pero ofrece límites cinco veces superiores a Plus y diez veces más uso de Codex.

Por lo tanto, la decisión práctica pasa por mirar el tipo de uso real. Si el trabajo depende sobre todo de Codex, investigación avanzada, archivos ilimitados, imágenes más rápidas o modo de agente, el plan de 100 dólares entra en juego. Si la carga es mucho más intensa y se acerca a “tareas pesadas”, OpenAI reserva para eso la opción de 200 dólares.