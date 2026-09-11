“Ya me los conozco y soy yo quien estafa al estafador”: una llamada se hace pasar por Druni, ofrece dinero por likes en Telegram y después pide una inversión

Un usuario anónimo nos relata que recibió más dinero del que aportó a una supuesta oferta de Druni por Telegram pero ya sabe sé que pié cojean. Ese cobro inicial no garantiza su legitimidad.

La persona nos cuenta que no para de recibir llamadas desde un móvil donde una mujer (un robot) le dice que inicie sesión en Telegram para continuar con las tareas. Anteriormente el usuario ya había caido en la trampa a través de un mensaje de WhatsApp, donde le explicaron los pasos a seguir para ganar dinero dandole a likes a productos de Druni, para luego derivarle a Telegram.

Tras realizar las tareas de los «likes» recibió por bizum un pago 5 euros, pero después llega la petición de invertir, según el testimonio facilitado para esta información. Su protagonista asegura que aportó dinero y recibió más del que había enviado por que ya me los conozco su negocio de estafadores. Ese primer pago no demuestra que exista un trabajo real. Además esta secuencia coincide con un fraude documentado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) desde el 23 de enero de 2024.

Una supuesta gerente de Druni ofrece tareas remuneradas a través de Telegram

Según relata el usuario, al responder escucha una voz de mujer que se presenta como gerente de Druni. Le propone iniciar sesión en Telegram para comenzar unas tareas remuneradas que ya hizo en su día. El encargo consiste en dar likes a productos que identifica como pertenecientes a la web de la cadena. Sin embargo, mencionar una marca conocida no acredita que quien llama trabaje para ella. En este caso, no se ha verificado ninguna relación entre los interlocutores y la empresa.

La propuesta cambia cuando aparece una condición que ya no consiste en realizar tareas. Le solicitan una inversión para apoyar a unos supuestos inversores y le garantizan un beneficio. El usuario aceptó y aportó dinero, por el cual luego recibe una cantidad superior: «Ya me los conozco y soy yo quien estafa al estafador» «A la cárcel van a venir a robar», comenta el usuario». Sí que te pagan en las primeas tareas para ganarse tu confianza, incluso en la primera inversión, pero es una estafa para cuando inviertas más cantidad.

Su experiencia permite identificar una señal especialmente relevante del fraude de los likes. Si no pagas esta inversión, no puedes continuar y el supuesto empleador deja pagar ya que no puedes seguir realizando las siguientes tareas.

Los primeros pagos pueden servir para que aceptes invertir más dinero

El primer cobro puede hacer que una propuesta sospechosa parezca fiable. Precisamente, otro caso publicado por INCIBE en enero de 2024 describe esa secuencia. Un usuario aportó una cantidad para acceder a tareas y recuperó su dinero con ganancias. Después, las aportaciones exigidas aumentaron y aparecieron nuevas condiciones para seguir cobrando. El organismo identificó aquella oferta como fraudulenta. La coincidencia ayuda a interpretar el riesgo del testimonio actual, aunque no demuestra quién está detrás de la llamada.

Saber que la persona que nos relata el caso de Druni no comunica haber perdido dinero. Sí menciona experiencias ajenas con pérdidas al aumentar las aportaciones, pero no facilita documentación de esos casos. No puede establecerse una cantidad segura para participar. Ángela García Valdés, técnica de ciberseguridad de INCIBE, explicó este mecanismo en Madrid Trabaja el 21 de agosto de 2026. Advirtió de pequeños pagos reales para ganar confianza antes de exigir transferencias. Cobrar al principio no justifica seguir enviando dinero.

Cómo comprobar una oferta sin confiar únicamente en el nombre de la empresa

Druni dispone de un apartado oficial de empleo, con acceso al envío del currículum y a sus ofertas activas. Esa página permite contrastar los procesos de selección sin depender de la persona que ha llamado. También conviene separar dos comprobaciones distintas. Una es saber si una página pertenece a una empresa; otra, confirmar que el interlocutor actúa en su nombre. Incluso mostrar productos auténticos no acredita que exista autorización para ofrecer trabajo o solicitar inversiones.

Las webs que imitan marcas conocidas ilustran por qué una apariencia comercial reconocible no basta para confiar. INCIBE ha documentado también páginas fraudulentas que suplantaban a Lidl. En las ofertas laborales, García Valdés recomienda investigar por cuenta propia y contactar con la empresa mediante sus canales oficiales. También advierte de grupos donde perfiles falsos simulan experiencias satisfactorias. Por eso, los mensajes de otros participantes no sustituyen esa comprobación independiente. Tampoco basta con que alguien afirme ocupar un cargo dentro de la compañía.

Qué hacer si ya has enviado dinero o te piden nuevas aportaciones

No envíes más dinero para desbloquear tareas, retirar ganancias o recuperar aportaciones anteriores. Conserva primero las conversaciones, los nombres de usuario, los enlaces y los justificantes de los movimientos. Después, reporta las cuentas implicadas. INCIBE recomienda comunicar lo sucedido al banco y presentar una denuncia con las pruebas disponibles. Si has facilitado datos de tu tarjeta, indícalo expresamente para que la entidad valore las medidas necesarias. Intentar recuperar el dinero no equivale a tener garantizada su devolución.

Aunque hayas recibido más dinero del que enviaste, no tomes ese resultado como permiso para aumentar la siguiente aportación. Ese resultado solo describe una operación, no la seguridad de las aportaciones que puedan pedirte después. Para recibir orientación sobre mensajes sospechosos, datos compartidos o posibles fraudes, está disponible el teléfono 017 de INCIBE. Es un servicio gratuito y confidencial. Pedir asesoramiento permite valorar cómo proteger tus cuentas sin continuar siguiendo las instrucciones del contacto que te ofrece ganancias.