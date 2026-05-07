Carrefour sorprende con los “SuperChollos”: descuentos de hasta 600 euros en televisores Samsung, LG y TCL

A veces bastan un par de anuncios seguidos de partidos para constatar que la tele del salón ya no da la talla. Si además te toca lidiar con los desenfoques de las series nocturnas, el hartazgo está servido. Por suerte, Carrefour ha sacado la artillería pesada con su campaña “SuperChollos”, válida hasta el 11 de mayo, y promete aliviar bolsillos con rebajas de las que no se ven todos los días en las tiendas de Carrefour.

Hablamos de descuentos que dejan algunas pantallas 300 € por debajo de su precio habitual e, incluso, de financiación a 12 meses sin intereses, para que el susto no llegue de golpe al extracto bancario. La cadena ofrece envío gratuito en varios modelos, así que el único esfuerzo será despejar hueco en el mueble. Si el zapping te pide a gritos una tele nueva, echa un ojo a lo que sigue.

¿Qué ofertas destacan en la campaña «SuperChollos» de Carrefour?

Para quienes quieren pantallón sin hipotecar las vacaciones, aparece la TCL 65P71K: de 699 € baja a 429 €. Sus 65 pulgadas QLED incorporan HDR10+ y Dolby Vision para la imagen y Dolby Atmos con DTS Virtual:X para el sonido; todo ello gestionado por Google TV y el procesador AiPQ Pro, que amplía la gama cromática frente a otras teles de su segmento.

Si lo tuyo es la marca coreana de siempre, la Samsung TQ55QN74FAT recorta 150 € y se planta en 549 €. Lleva NeoQLED de 55 pulgadas, retroiluminación MiniLED y refresco de 120 Hz; además, por 50 € adicionales incluye una barra de sonido valorada en 119 €. WiFi, Bluetooth, dos USB y cuatro HDMI completan el arsenal de conectividad.

En el apartado QNED, la LG 65QNED86A6A cae de 999 € a 649 €. Sus 65 pulgadas QNED evo aceptan Dolby Vision, HDR10, HLG y modo Filmmaker. Viene con webOS 25 y compatibilidad con Apple AirPlay 2, ideal para lanzar vídeos desde el iPhone sin pelearse con cables.

¿Quieres un OLED sin dejar medio sueldo? La LG OLED55B56LA se desploma de 1.149 € a 779 €. El procesador 4K α Gen2 suaviza escenas rápidas y, gracias a los 120 Hz, se defiende bien en partidas exigentes. También corre con webOS y acepta AirPlay 2.

Para terminar con un “más grande todavía”, la TCL 75C71K vive un recorte de 600 € y pasa de 1.599 € a 999 €. Sus 75 pulgadas QD‑MiniLED funcionan a 144 Hz y el sonido corre a cargo de Bang & Olufsen, detalle que pone la guinda a cualquier sala de cine doméstico.

Cómo aprovechar las rebajas antes del 11 de mayo

Antes de que el calendario salte de página y los precios vuelvan a la cruda realidad, conviene tener claro el plan de ataque. Ya sea para presumir de fútbol en 75 pulgadas o para refugiarse en maratones de series con negros profundos, seguir un método evita sustos. sobre todo al pagar.

Compara en la web de Carrefour la ficha de cada modelo; las especificaciones (pulgadas, panel y refresco) están detalladas y el envío es gratuito en varios casos. Calcula la financiación: algunos televisores admiten 12 meses sin intereses; divide el importe y comprueba que la cuota encaje mejor que tu vieja tele en el mueble. Revisa compatibilidades: si tienes iPhone, fíjate en los modelos con Apple AirPlay 2; si juegas, prioriza los 120 Hz o 144 Hz. Marca en rojo el 11 de mayo: después de esa fecha los “SuperChollos” se esfuman y toca volver a los precios de siempre.

Así de sencillo. Con estos cuatro pasos tendrás nuevo televisor sin perder tiempo en pasillos ni pelearte con la típica letra pequeña de las promociones. Porque, seamos claros, que el ahorro sea “de verdad” y no una ilusión óptica es casi tan importante como que la pantalla venga con Dolby Vision.