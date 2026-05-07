Confirmado por el BOE: los días 15, 27 y 30 de mayo serán festivos en estas zonas de España

Mayo aún tiene días marcados en rojo tras el puente de mayo. Muchos trabajadores vuelven a mirar el calendario laboral para saber cuándo podrán descansar. Según el calendario de la Seguridad Social, los días 15, 27 y 30 de mayo serán festivos en diferentes territorios.

San Isidro, Eid al Adha y el Día de Canarias traerán nuevas jornadas no laborables en distintas zonas de España.

San Isidro permitirá un puente de tres días en varias localidades españolas

La primera fecha llegará el 15 de mayo con San Isidro. Al caer en viernes, quienes tengan este festivo podrán enlazar tres días de descanso, una pausa que llega en buen momento antes del periodo estival.

Aunque es una jornada muy ligada a Madrid capital, no será exclusiva de la ciudad. También la tendrán marcada Alcobendas, Colmenarejo y Morata de Tajuña, además de varias localidades de Aragón.

¿Y por qué se celebra este día? Su origen se sitúa en 1619, cuando el papa Paulo V beatificó a San Isidro. En 1622 fue canonizado por Gregorio XV. La tradición popular le atribuye milagros como los bueyes que araban mientras rezaba o el manantial en plena sequía.

Ceuta y Canarias tendrán festivos propios, aunque no todos permitirán hacer puente

El 27 de mayo, Ceuta celebrará Eid al Adha, también conocida como la Fiesta del Sacrificio. Este año caerá en miércoles, por lo que no permitirá formar puente, aunque sí dará un respiro a mitad de semana. Y eso, para muchos, ya es todo un alivio.

Esta festividad, una de las más importantes del calendario islámico, recuerda la devoción del profeta Abraham y coincide con el final de la peregrinación a La Meca. Además, es un día de convivencia familiar, generosidad y solidaridad.

El 30 de mayo llegará el Día de Canarias, festivo en todo el archipiélago. La fecha conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias, celebrada el 30 de mayo de 1983 en Santa Cruz de Tenerife. La parte menos favorable es que caerá en sábado.

Próximos festivos nacionales y vacaciones que aún quedan en el calendario laboral

Quienes no disfruten de estos descansos deberán esperar a los próximos festivos nacionales. En el calendario quedan el 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el 12 de octubre, Fiesta Nacional; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Navidad.

Por otro lado, queda la vía de las vacaciones. El Estatuto de los Trabajadores reconoce un mínimo de 30 días naturales al año, aunque deben fijarse por acuerdo entre empresa y trabajador, salvo que el convenio establezca periodos concretos.

Además, el personal de la Administración General del Estado contará este año con un día extra de asuntos propios, ya que el 15 de agosto cae en sábado y no puede compensarse ni trasladarse.