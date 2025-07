Camarero denuncia abuso laboral a su jefe ante la Inspección de Trabajo: “Nos pagaba en un sótano sin cotizar las horas extra”

Seguramente alguna vez te has preguntado si todo lo que se pacta en el contrato de trabajo se cumple. Bueno, a veces no es así, y la historia de Carlos Muñoz, un camarero que decidió denunciar a su jefe ante la Inspección de Trabajo, demuestra cómo algunas prácticas laborales rozan la ilegalidad. Así, Carlos Muñoz contó a Equipo de Investigación (La Sexta) su experiencia y cómo llegó a tomar esta difícil decisión,

¿Cuántas horas cotizaban realmente?

Carlos Muñoz denunció que, aunque su contrato estipulaba solo 10 horas semanales, él trabajaba 40 horas a la semana en el bar donde estaba empleado. Lo peor de todo es que, de esas 40 horas, solo le cotizaban 10. Un agujero legal que dejó a Carlos en una situación comprometida, pues tras ocho o nueve meses trabajando, apenas había acumulado entre 15 y 20 días cotizados, una cifra irrisoria si consideramos que la cotización es necesaria para acceder a prestaciones como el paro.

El jefe de Carlos no solo se limitaba a no cotizar las horas extras, sino que además las pagaba de forma totalmente informal. Según relató el propio Muñoz, a final de mes les mandaba a un sótano del bar, donde les entregaba en mano el sueldo total, sin dejar rastro de esas horas trabajadas fuera del contrato. El camarero denunció que este tipo de prácticas no son una excepción, sino que son comunes en la hostelería. “Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto”, explicó Carlos con una mezcla de incredulidad y resignación.

¿Cuándo recibí el contrato? Tres meses después

Por si fuera poco, Carlos también detalló que no recibió su contrato hasta tres meses después de haber comenzado a trabajar. Esto sucedió solo porque él insistió en que le entregaran la documentación necesaria. Una vez más, una irregularidad que no parece ser algo aislado, sino más bien parte de un patrón habitual que afecta a muchos empleados en condiciones similares.

Con tantas irregularidades, Carlos no tardó en decidir que debía hacer algo al respecto. Gracias al anonimato que ofrece la denuncia ante la Inspección de Trabajo, el camarero se decidió a dar el paso. Además, contó con el apoyo de un grupo de WhatsApp en el que se mantenían informados sobre las malas prácticas de su jefe. Al final, la denuncia fue el único camino posible para defender sus derechos laborales.

¿Qué hacer si te encuentras en una situación similar?

Si estás pasando por una situación laboral parecida, como la de Carlos Muñoz, hay algunos pasos clave que puedes seguir para protegerte:

Revisa tu contrato: Asegúrate de que esté en regla y que se respeten las horas y condiciones pactadas. Lleva un control de tus horas trabajadas: Si trabajas horas extras que no están reflejadas en el contrato, guárdalas como prueba. Solicita el contrato de trabajo inmediatamente: No puedes comenzar a trabajar sin que te entreguen el contrato correspondiente. Denuncia si es necesario: La Inspección de Trabajo te permite hacerlo de forma anónima, lo que te protege de posibles represalias.

Tomar acción es fundamental para frenar abusos laborales. No tener miedo a denunciar puede ser la diferencia entre seguir en una situación injusta o lograr que se respeten tus derechos.